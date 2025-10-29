Cubana muestra su negocio inundado tras el paso del huracán Melissa

La estilista cubana Verónica Dantés mostró este miércoles en redes sociales su salón de belleza inundado tras el paso del huracán Melissa, y relató entre lágrimas el golpe económico y emocional que sufre.
“Qué tristeza para mí, mi corazoncito lo tengo apretado… solo le pido a mi ángel de la guarda que ojalá y nada se haya roto… todo cuesta carísimo”, escribió al compartir imágenes del local anegado.
En mensajes posteriores, la holguinera Dantés denunció que la emergencia la sorprendió sin servicios básicos desde la tarde anterior.
“No hay corriente desde ayer 6 de la tarde, no hay cobertura para hacer ningún tipo de llamada… no hay internet para ver cómo va el huracán, no hay comida, no hay agua”, afirmó, al tiempo que criticó la gestión oficial de la crisis.
Sus publicaciones acumularon reacciones de apoyo de usuarios que se hicieron eco de la precariedad con la que muchas familias enfrentaron el temporal.
Horas después, la emprendedora informó que los tragantes de desahogo dentro del inmueble “absorbieron toda el agua” y anunció que comenzaba la limpieza para dejar “todo pulido”, promesa que acompañó con la intención de subir nuevas fotos del resultado.
“Ya me siento mucho más relajada”, aseguró, mostrando cierta recuperación anímica mientras evaluaba los daños.
El episodio se produjo en una jornada todavía marcada por condiciones peligrosas asociadas a Melissa en el oriente del país. A las 11:00 a. m., el centro del ciclón —aún de categoría 2— se ubicaba unos 35 kilómetros al norte de Punta Lucrecia (Holguín), con vientos sostenidos de 155 km/h y desplazamiento hacia el nordeste a 22 km/h.
Aunque el sistema comenzaba a alejarse, mantuvo áreas de chubascos y lluvias sobre la región, y un fuerte oleaje en la costa norte, incluyendo Gibara.
Las autoridades advirtieron de marejadas significativas en el litoral holguinero, con alturas de ola de 4 a 6 metros y picos de hasta 7 en tramos del norte de Holguín y Las Tunas, causantes de inundaciones costeras de moderadas a fuertes en zonas bajas.
La red de pluviómetros reportó un comportamiento excepcional de las lluvias: decenas de estaciones superaron los 100 milímetros y, en varios puntos, los acumulados rebasaron con creces los registros habituales, mientras la humedad residual del sistema seguía alimentando chubascos durante el resto de la jornada.
El testimonio de Dantés ilustra el impacto directo de la tormenta sobre pequeños negocios y economías familiares en el oriente cubano, donde los daños materiales se combinan con cortes de electricidad y comunicaciones que dificultan la respuesta inmediata y la evaluación de pérdidas.
En su caso, el drenaje natural permitió comenzar la recuperación, pero el balance definitivo dependerá del estado de equipos, mobiliario y suministros tras la inundación.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.