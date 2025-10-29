Santiagueros reportan fuertes lluvias y vientos en horas de la tarde ante la cercanía de Melissa

Vídeos relacionados:

Residentes de Santiago de Cuba reportaron durante la tarde de este martes intensas lluvias y ráfagas de viento asociadas al huracán Melissa, mientras el potente sistema se aproxima peligrosamente al oriente de la isla.

Los reportes fueron compartidos por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales, junto a videos y testimonios desde varios municipios santiagueros.

“REPORTES VIDEOGRÁFICOS DE VARIOS MUNICIPIOS SANTIAGUEROS”, escribió Mayeta en una publicación acompañada de imágenes de fuertes lluvias y ráfagas de viento en zonas como Dos Caminos, San Luis y la ciudad de Santiago de Cuba.

En los videos se observa la caída de ramas, cables eléctricos y el movimiento violento de árboles debido a las ráfagas del ciclón.

“Lluvia y ráfagas esporádicas de viento desde Dos Caminos, San Luis”, reportó el comunicador en otro mensaje, alertando a la población santiaguera sobre el empeoramiento de las condiciones meteorológicas a medida que Melissa se acerca al litoral sur de la provincia.

En redes sociales, el hashtag #HuracánMelissa se ha posicionado entre los más utilizados por usuarios cubanos, con videos y fotografías que muestran los primeros efectos del fenómeno atmosférico sobre el oriente del país.

Mayeta, conocido por su cobertura ciudadana en redes bajo el perfil “Kuba x Dentro”, advirtió que los efectos se sienten “aún antes de que llegue el ojo del huracán”.

En horas de la tarde, los vientos de tormenta tropical provocaron la caída de árboles, tendidos eléctricos y escombros en distintas zonas de la ciudad de Santiago de Cuba, según confirmó el propio comunicador en una transmisión en directo en su perfil de Facebook.

“Vientos esporádicos de tormenta tropical se sienten en Santiago de Cuba y comienzan a tumbar árboles y cables eléctricos”, publicó, junto a fotografías donde se aprecian calles parcialmente inundadas y ramas desprendidas en la vía pública.

Desde el perfil oficialista Tocororo Cubano también llegaron las primeras imágenes de los daños provocados por Melissa en la provincia.

“Ya se sienten los embates del huracán Melissa”, indicó el medio estatal en su cuenta de Facebook, mostrando postes caídos y acumulación de agua en barrios del municipio cabecera.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos y la plataforma meteorológica Windy.com coinciden en que el ojo del huracán Melissa tocará tierra alrededor de las 7:00 a.m. del miércoles por la zona de Uvero–Chivirico, en Santiago de Cuba, con vientos sostenidos cercanos a los 222 kilómetros por hora.

Las autoridades locales ya evacuaron comunidades vulnerables en Guamá, Chivirico y El Cobre, mientras se refuerzan las medidas de prevención ante la amenaza de marejadas, deslizamientos e inundaciones.

El huracán Melissa emergió este martes por la costa norte del occidente de Jamaica y continúa avanzando hacia el oriente de Cuba con vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph), clasificado como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir–Simpson.

Su impacto directo podría elevarlo nuevamente a categoría 5 al tocar tierra en la madrugada del miércoles.

El reconocido meteorólogo cubano José Rubiera lanzó una alerta urgente ante la inminente llegada del sistema, advirtiendo que el fenómeno “será destructivo” y exhortó a la población a proteger su vida y la de sus familias.

“El oriente cubano enfrentará condiciones extremas. Es momento de actuar con disciplina y prevención”, afirmó.

Mientras tanto, los santiagueros continúan reportando los efectos preliminares del ciclón en redes sociales, donde crece la preocupación por la intensidad del viento y las lluvias.

A pocas horas del impacto, el oriente cubano se encuentra bajo estado de alerta máxima y con desconexiones eléctricas preventivas en curso