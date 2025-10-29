Comunidades incomunicadas en Urbano Noris tras el paso del huracán Melissa

El municipio de Urbano Noris, en la provincia de Holguín, enfrenta una situación crítica por severas inundaciones provocadas por el huracán Melissa.

La emisora local Radio SG La Voz del Azúcar informó que varias comunidades permanecen incomunicadas y que el Consejo de Defensa Municipal trabaja a toda marcha en labores de rescate y evacuación.

Según un reporte publicado por la emisora en Facebook, el municipio presenta graves afectaciones por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos y arroyos.

Ocho comunidades se encuentran aisladas, entre ellas Estrada, San Bartolo, Travesía, Cauto 3 y el Consejo Popular Urbano Sur, consideradas las más afectadas hasta el momento.

“Urbano Noris presenta en estos momentos un estado crítico en cuanto a las inundaciones. Hay varias comunidades que se encuentran incomunicadas con ocho incidencias. La situación más crítica la presentan Estrada, San Bartolo, Travesía, Cauto 3 y el Consejo Popular Urbano Sur”, reportó Radio SG.

El periodista Jonathan Samuel Miranda, de la emisora municipal, informó además que se desarrollan operativos de rescate y traslado de damnificados hacia zonas más seguras, en coordinación con las fuerzas de la Defensa Civil, los bomberos y voluntarios locales.

En un segundo reporte, Radio SG confirmó que se logró evacuar a un grupo de familias de la comunidad rural de Rey-2, una de las zonas más afectadas por las inundaciones. Para acceder al área fue necesario limpiar y habilitar parte del trayecto San Germán-Holguín, que había quedado bloqueado por árboles caídos y escombros.

“Bajo un esfuerzo mancomunado de diversos factores, se logró el rescate de un número de damnificados de la comunidad rural de Rey-2. Para llegar hasta allí fue necesario limpiar una parte del trayecto San Germán-Holguín, paso que se convierte en un importante eslabón para poder conectar el resto de las comunidades rurales que aún no se ha podido llegar”, detalló el periodista Miranda.

Las labores de rescate continúan en medio de un panorama complicado, con fuertes lluvias, corrientes crecidas y zonas totalmente anegadas. Los equipos de emergencia trabajan con medios rudimentarios, tractores y vehículos estatales para trasladar a las personas atrapadas y distribuir alimentos básicos.

El Consejo de Defensa Municipal de Urbano Noris mantiene activa su estructura de respuesta ante desastres. Las autoridades informaron que se prioriza la protección de niños, ancianos y personas enfermas, mientras se habilitan centros de evacuación en escuelas y entidades estatales del poblado de San Germán.

La emisora Radio SG instó a los residentes a no intentar cruzar ríos o caminos inundados y a mantenerse informados por los canales oficiales, mientras se mantiene la fase de alarma ciclónica en la provincia de Holguín.

El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada de este miércoles por la costa sur de Santiago de Cuba con categoría 3, dejando a su paso un extenso rastro de destrucción, lluvias intensas y fuertes vientos en todo el oriente cubano. Los municipios de Palma Soriano, Baire y Urbano Noris han reportado graves daños en viviendas, cultivos y redes eléctricas.