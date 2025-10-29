Cayo Granma, en Santiago de Cuba, devastada por el huracán Melissa: Casas destruidas y rostros sin consuelo

El huracán Melissa arrasó con todo a su paso por el oriente cubano y dejó a Cayo Granma, en Santiago de Cuba, sumido en la devastación, con viviendas destruidas y familias que lo han perdido todo.

En el grupo de Facebook “Amigos del Cayo”, varios usuarios compartieron videos que muestran el impacto demoledor del huracán Melissa, que al entrar por el oriente de Cuba con categoría 3, se ensañó con las viviendas del pequeño islote ubicado a la entrada de la bahía de Santiago de Cuba.

Facebook / Amigos del Cayo

Las imágenes difundidas en esa comunidad reflejan escenas de destrucción total, con casas derrumbadas, techos arrancados y embarcaciones volcadas por la fuerza de los vientos y el oleaje.

En los videos, las personas identifican con tristeza los hogares destruidos, además de lugares importantes para la comunidad como la farmacia.

También se escuchan las voces de sus moradores que describen los daños de sus viviendas, mientras las imágenes muestran techos enteros desplazados de las edificaciones, vigas en el piso y tejas amontonadas por doquier.

Los materiales también muestran postes y cables caídos, y sobre todo, un gran por ciento de viviendas afectadas.

El Cayo, conocido por su belleza y su historia pesquera, quedó convertido en un paisaje de ruinas y lamentos, reflejo del golpe que el huracán Melissa ha dejado en Santiago de Cuba y otras zonas del oriente del país.

La devastación en Cayo Granma no es un caso aislado. El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en todo Santiago de Cuba, donde la localidad de Baire también resultó gravemente afectada.

Allí, las calles quedaron llenas de escombros, viviendas derrumbadas y árboles arrancados de raíz, mientras los residentes trataban de recuperar lo poco que quedó en pie.

Otro golpe simbólico y material lo sufrió el Santuario del Cobre, considerado por muchos cubanos como un espacio espiritual y patrimonial.

El histórico templo quedó seriamente dañado, con techos colapsados, muros agrietados y daños en áreas clave de la estructura, generando conmoción entre feligreses y defensores del patrimonio.

En Palma Soriano, otra localidad santiaguera, las imágenes muestran techos de zinc dispersos por las calles, postes de electricidad partidos y familias que han quedado a la intemperie.

La magnitud del desastre en toda la provincia hace evidente que la recuperación será larga, y que comunidades como Cayo Granma enfrentarán desafíos extraordinarios para reconstruir lo perdido.