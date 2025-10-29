Baire devastado por el paso del huracán Melissa: Escenas de destrucción y angustia

Vídeos relacionados:

Techos arrancados, calles bloqueadas, árboles caídos y comunidades enteras sin electricidad ni comunicación: el municipio de Baire, en la provincia de Santiago de Cuba, amaneció devastado este miércoles tras el paso del huracán Melissa.

El reportero Lázaro Manuel Alonso publicó en Facebook escenas del desastre bajo el título: “Destrucción en Baire. Duras imágenes que nos llegan desde el lugar”.

En las fotos, difundidas también por Canal Caribe, se observan viviendas colapsadas, postes eléctricos derribados y escombros por toda la localidad.

“Imágenes testigos del huracán Melissa... Baire, 29 de octubre de 2025”, escribió Alonso, acompañado de un breve video en el que se aprecia la magnitud de la devastación provocada por el paso del ciclón.

El huracán Melissa impactó durante la madrugada con vientos superiores a los 200 km/h, afectando con fuerza a los municipios de Contramaestre, Palma Soriano y Baire.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el ojo del sistema tocó tierra por la zona de Uvero–Chivirico, desplazándose luego hacia el norte, con el cuadrante derecho —el más peligroso— pasando sobre el centro de la provincia santiaguera.

En redes sociales, las publicaciones sobre lo ocurrido en Baire se han multiplicado. La usuaria Yau A. Salcedo escribió: “Cada imagen que llega duele muchísimo”, junto a una serie de fotos que muestran el colapso de techos, calles inundadas y el desespero de los vecinos intentando rescatar pertenencias entre los escombros.

En otra publicación, Salcedo añadió: “La furia del huracán Melissa dejó a su paso mucho dolor y tristeza. En Baire no lamentamos pérdidas de vidas humanas, sí mucho daño material”.

Sus palabras reflejan la angustia de miles de familias que enfrentan las consecuencias del paso del ciclón más destructivo que ha golpeado la zona en los últimos años.

Autoridades locales confirmaron que el servicio eléctrico está completamente interrumpido en el municipio y que los sistemas de comunicación permanecen inestables. Varias comunidades rurales quedaron aisladas por la caída de árboles y deslizamientos de tierra.

“Estamos incomunicados; no hay luz, no hay señal, y la gente intenta despejar las calles con machetes y hachas”, relató un residente a través de mensajes enviados por radioaficionados a la emisora provincial.

Los equipos de la Defensa Civil y del Ministerio del Interior se encuentran desplegados en las zonas más afectadas, realizando labores de despeje y evaluación de daños.

Según reportes preliminares, se contabilizan decenas de viviendas destruidas o con daños severos, además de pérdidas significativas en cultivos agrícolas y almacenes estatales.

Vecinos describieron las horas del impacto como “una madrugada de terror”. Muchos fueron evacuados hacia centros de refugio improvisados, mientras otros permanecieron en sus casas reforzando techos y puertas para resistir el embate del viento.

“El ruido era ensordecedor, como si un tren pasara encima de nosotros. Sentíamos cómo se movían las paredes y el techo se levantaba”, contó una mujer desde el barrio La Ceiba, donde varias viviendas quedaron completamente destruidas.

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 3 al cruzar el oriente cubano, ha dejado un rastro de destrucción en Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.

Aunque las autoridades no reportan pérdidas de vidas humanas, los daños materiales son cuantiosos y la recuperación podría tardar semanas.