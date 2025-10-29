EE.UU. moviliza ayuda para el Caribe tras devastación de Melissa: No se menciona a Cuba

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Washington mantiene “estrecho contacto” con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas para coordinar respuesta y asistencia tras los devastadores impactos del huracán Melissa, sin mencionar a Cuba entre los interlocutores.

El legislador aseguró que equipos de rescate y respuesta se dirigen a las zonas afectadas, junto con suministros vitales, y expresó sus “oraciones” por el pueblo del Caribe.

Rubio difundió su mensaje en X, donde enumeró a los cuatro países con los que —según dijo— Estados Unidos está articulando acciones ante la emergencia.

Su publicación llega en un momento de fuerte actividad ciclónica en la región y pone el acento en la cooperación con naciones vecinas duramente golpeadas por Melissa, al tiempo que evita toda referencia a la Isla.

En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) reportó a las 2:00 pm. que Melissa presentaba vientos máximos sostenidos de 100 mph (155 km/h), con un movimiento hacia el noreste de 15 mph (24 km/h) y una presión central mínima estimada de 974 mb.

El aviso mantenía áreas bajo advertencia de huracán en el sureste y centro de Bahamas y en las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas; además, regían advertencias de tormenta tropical para Haití, Camagüey (Cuba) y las Islas Turcas y Caicos.

Lo más leído hoy:

El parte del NHC subrayó que los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 40 millas (65 km) del centro y los de tormenta tropical hasta 185 millas (295 km).

También advirtió sobre lluvias que amenazan la vida: para el este de Cuba, acumulados totales de 10 a 20 pulgadas, con picos de 25 pulgadas en áreas montañosas; para Bahamas, de 5 a 10 pulgadas, con riesgo de inundaciones repentinas; y para Haití y República Dominicana, precipitaciones adicionales importantes con deslizamientos de tierra.

Asimismo, se anticipó marejada ciclónica de 4 a 7 pies en el sureste de Bahamas y posibilidad de inundaciones costeras menores en la costa norte del oriente cubano y en Haití.

Con ese telón de fondo, el mensaje de Rubio se inscribe en la fase crítica de respuesta a una tormenta que continúa generando oleaje peligroso y corrientes marinas en gran parte del Caribe.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado de ninguna petición de ayuda al gobierno estadounidense, aun cuando la devastación en el oriente cubano es severa.

En 2022, el gobierno de Cuba solicitó ayuda de emergencia a la administración de Joe Biden para enfrentar los devastadores daños causados por el huracán Ian a su paso por la isla.



Previamente, habían pedido asistencia técnica a Washington a raíz del devastador incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

En otras ocasiones en que Cuba ha sufrido huracanes, Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria, pero Cuba la ha rechazado.