Limay recauda más de 2,300 dólares para ayudar a la niña víctima de maltrato en Holguín

El humorista y filántropo cubano Limay Blanco anunció que ha recaudado 2,374 dólares para ayudar a la niña víctima de maltrato en Holguín, un caso que estremeció a Cuba por la crueldad de las imágenes difundidas en redes sociales. Con su característico tono cercano y entre muestras de cansancio, el comediante aseguró: “No he podido dormir nada, pero gracias a no dormir mira todo lo que se ha recaudado.”

En un video compartido en sus redes, Limay explicó que el dinero será destinado a comprar una vivienda para la menor y su familia. “Queremos llegar a seis mil dólares, cinco mil para tratar de comprar una casa… una casa que sea puerta de calle, que tenga tres cuartos, que tenga placa”, detalló mientras mostraba el monto reunido. “Con los otros mil, comprar adentro de la casa olla reina, arrocera, la cama, refrigerador, televisor, la ropita de la niña, esas cosas”

El artista, líder del proyecto Cristo Cambia Vidas (CCV), insistió en que la vivienda será puesta a nombre de la niña. “Esta es para la casita de la niña, nada más. La casa se pondrá a nombre de la niña”, aclaró. También contó que el dinero se entregará al padre de la menor y que planean atender después a los hermanitos.

“Primero uno, después el otro… Dios los bendiga. Vamos a darle una buena sorpresa a esa niña. Cuando ella abra su cuarto y vea su cama, su escaparate, vamos a cambiarle la vida.”

Visiblemente agotado, el humorista pidió comprensión a quienes intentaban contactarlo: “Voy a acostarme a dormir un rato. Si tú me escribes y no te respondo, ten paciencia, nada más que me despierte te contesto. No te enfríes, ¿eh?, no te enfríes.”

También mencionó la agencia de envíos para quienes deseen colaborar con donaciones materiales desde el extranjero.

El caso de la niña víctima de maltrato en Holguín

El caso salió a la luz el pasado fin de semana, cuando se viralizó en redes sociales un video que mostraba a una madre golpeando salvajemente a su hija de 10 años, mientras un hombre —su pareja y padrastro de la menor— grababa la agresión y obligaba a otro niño a verterle agua fría sobre la cabeza. Según reportes iniciales sobre el caso, se informó erróneamente que los hechos ocurrieron en Ciego de Ávila, pero posteriormente se confirmó que la familia residía en la provincia de Holguín.

Tras la difusión del video, las autoridades arrestaron a la madre, Elizabeth González Díaz, y a su pareja, quienes quedaron bajo custodia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para ser interrogados. El material audiovisual desató una ola de indignación nacional, con activistas y ciudadanos exigiendo justicia y protección inmediata para la menor.

En declaraciones recogidas por medios y activistas, la activista Lara Crofts denunció que “esto no es disciplina, es un crimen intolerable”, subrayando la urgencia de proteger a la infancia frente a los abusos y la indiferencia institucional.

Solidaridad y fe

La nueva campaña impulsada por Limay Blanco se suma a sus numerosas acciones de ayuda a familias vulnerables en Cuba. En días anteriores, el humorista ya había anunciado el inicio de la recaudación para apoyar a la menor y pidió a sus seguidores “orar para que toda la ayuda llegue en el nombre de Jesús”.

A través de su ministerio Cristo Cambia Vidas, el comediante ha entregado decenas de viviendas y donado alimentos, medicamentos y electrodomésticos a madres solas, ancianos y niños enfermos. “Ya yo voy para seis años haciendo esto y se siente bien hacer el bien. Ayúdame a ayudar”, ha expresado en varias ocasiones.

En esta oportunidad, su objetivo es comprar una casa de placa, de tres cuartos, en La Habana, para que la niña de Holguín y su familia puedan comenzar una nueva vida. Con fe y esperanza, Limay asegura que “en el nombre de Jesús va a llegar”.