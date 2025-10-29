Melissa provoca deslizamiento de tierras en El Cobre y deja atrapadas a 17 personas

Localidad de El Cobre en Santiago de Cuba (imagen de referencia)

El huracán Melissa continúa golpeando con fuerza el oriente de Cuba, donde las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra han provocado una situación crítica en la localidad de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba.

Según reportes oficiales y publicaciones en redes sociales, 17 personas —entre ellas niños y adultos mayores— quedaron atrapadas tras el colapso de una ladera en la Loma del Cimarrón, zona afectada por la crecida repentina del río que atraviesa el poblado.



La primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia, confirmó que “ya hay un dispositivo de rescate que se dirige bordeando el río” para evacuar al grupo aislado.

“Ha llovido como no ha ocurrido nunca antes”, declaró Johnson a la prensa estatal.

Equipos de rescate y salvamento del ministerio del Interior y la Defensa Civil trabajan desde la madrugada en la zona, pero las labores se han visto obstaculizadas por el terreno anegado, los derrumbes y la interrupción de los accesos.

Testimonios desde el aislamiento

En conversación telefónica con el periodista Dayron Chang, el médico Lionnis Franco, uno de los atrapados, confirmó que el grupo se encuentra a salvo, aunque “la preocupación no ha parado”.

“Estamos resguardados y tratando de mantener la calma. Hay dos niños y cinco adultos mayores; algunos son asmáticos e hipertensos, pero estamos bien de salud. Los rescatistas nos han llamado, aunque no han podido cruzar por la fuerza del río”, explicó.



Franco señaló que el caudal del río descendió levemente, pero sigue siendo “impresionante” y ha alcanzado áreas que “ninguno recuerda haber visto inundadas antes”.

Inundaciones y daños en toda la provincia

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las marejadas ciclónicas y lluvias acumuladas en el oriente cubano podrían superar los 500 milímetros en zonas montañosas, generando inundaciones catastróficas y numerosos derrumbes.

En el municipio de Santiago de Cuba, se reportan inundaciones severas en la Avenida Patria, Plaza de la Revolución, Mar Verde, Fábrica de Aceite y Avenida de las Américas, además de roturas estructurales en el centro recreativo Zona+.

Las precipitaciones acumuladas en El Cobre superan los 267 milímetros, según datos del Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET).

En la costa de Guamá, donde el ojo del ciclón tocó tierra durante la madrugada, las olas superan los cuatro metros, y los vientos de hasta 185 km/h han destruido techos, arrastrado embarcaciones y dejado a comunidades incomunicadas.

La presa Charco Mono, en Palma Soriano, se encuentra completamente desbordada, mientras que Contramaestre, Segundo Frente y San Luis reportan carreteras anegadas y zonas aisladas.

Un huracán histórico

Melissa, que alcanzó categoría 5 en su paso por Jamaica —el huracán más fuerte registrado en la isla en 174 años—, ingresó a Cuba como categoría 3, pero con una amplia área de influencia.

El sistema mantiene vientos sostenidos de hasta 195 km/h, con marejada ciclónica entre 2,5 y 3,5 metros por encima del nivel del mar en la costa suroriental, acompañada de olas grandes y destructivas.

Las autoridades cubanas confirmaron la evacuación de más de 735.000 personas en las provincias orientales, en lo que describen como una de las operaciones de protección más grandes desde el huracán Sandy en 2012.

Sin embargo, los apagones generalizados y la falta de conectividad dificultan el acceso a información y asistencia inmediata para muchas comunidades.

Defensa Civil pide no salir de casa

La Defensa Civil insiste en que las próximas horas serán decisivas, especialmente en los municipios de El Cobre, Guamá, Palma Soriano y Contramaestre, donde persiste el riesgo de nuevos deslizamientos.

“La prioridad es proteger la vida humana”, subrayaron las autoridades locales. “No salgan de sus viviendas ni intenten cruzar ríos o zonas inundadas”.

El huracán Melissa deja así una madrugada de angustia, destrucción y resistencia en Santiago de Cuba, mientras los equipos de emergencia luchan contra el tiempo y las condiciones extremas para rescatar a los atrapados de El Cobre —símbolo del impacto humano de un fenómeno devastador que ya figura entre los más violentos del siglo en el Caribe.