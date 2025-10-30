Trump hace importante anuncio en relación con armas nucleares: Esto es lo que se sabe

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump anunció este jueves que ha ordenado al Pentágono iniciar de inmediato pruebas de armas nucleares, en un giro abrupto que sacude la política de defensa y desarme de Estados Unidos.

Se trata de la primera vez desde 1992 que Washington se prepara para ejecutar estos ensayos, un paso que amenaza con alterar el delicado equilibrio nuclear mundial y reavivar tensiones con Rusia y China.

El anuncio, hecho a través de un mensaje en Truth Social, ha generado condenas internacionales y preocupación entre expertos en control de armamento.

El mensaje de Trump: Una declaración directa y cargada de advertencias

El mensaje publicado por Trump en su red Truth Social fue claro, aunque escueto.

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!”, escribió

El mandatario continuó justificando su decisión en función de los desarrollos de otras potencias nucleares:

“Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero la situación se igualará en cinco años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”.

El mensaje fue emitido mientras Trump se dirigía en helicóptero a una reunión con Xi Jinping, presidente de China, en la base aérea de Gimhae, Corea del Sur.

Al ser consultado más tarde, Trump se limitó a decir: “Se anunciará”, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza, fecha o lugar de las pruebas.

Una ruptura con más de tres décadas de moratoria

Según reportó The Washington Post, esta orden presidencial supone la primera iniciativa concreta para reactivar pruebas nucleares desde que el presidente George H.W. Bush impusiera una moratoria en 1992, al final de la Guerra Fría.

La última detonación nuclear estadounidense tuvo lugar ese mismo año.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica.

Hace pocos días Rusia realizó maniobras con fuerzas nucleares, incluyendo el lanzamiento del misil balístico intercontinental Yars y del misil balístico Sineva desde un submarino nuclear, además del despliegue de bombarderos estratégicos Tu-95C.

Moscú, no obstante, ha negado que se trate de ensayos nucleares propiamente dichos.

Reacciones internacionales al anuncio de Trump

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó sorpresa ante el anuncio y subrayó que no tenían conocimiento de que ningún país estuviera realizando ensayos nucleares.

“El presidente Trump mencionó que otros países supuestamente están realizando ensayos de armas nucleares, pero hasta ahora no teníamos conocimiento de que nadie estuviera realizando ensayos”, afirmó Peskov, quien también recordó que “si alguien se desvía de la moratoria, Rusia actuará en consecuencia”.

Desde China, el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), un acuerdo firmado por Washington, Moscú y Pekín en 1996, pero nunca ratificado por Estados Unidos.

Beijing calificó la decisión de Trump como una amenaza al régimen internacional de desarme.

Lyle Morris, experto en el ejército chino del Asia Society Policy Institute, sugirió que el anuncio tomó por sorpresa a Xi Jinping:

“Fue algo totalmente inesperado. A Xi y a China no les gustan las sorpresas antes de una cumbre importante… esto supone una distracción que, sin duda, los chinos no vieron venir”.

Consecuencias y advertencias de los expertos

El anuncio de Trump ha desatado alarma entre analistas del control armamentístico.

“Estados Unidos no tiene ninguna razón técnica, militar ni política para reanudar las pruebas de explosivos nucleares”, dijo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, en declaraciones recogidas por The Washington Post.

Kimball recordó que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear -la agencia responsable de estos ensayos, no el “Departamento de Guerra” mencionado por Trump- no está preparada para reanudarlos de inmediato.

Requiere al menos 36 meses para reactivar las pruebas subterráneas en el sitio de pruebas de Nevada, donde gran parte del personal se encuentra actualmente en baja por el cierre del gobierno.

La sombra de China y la narrativa de la supremacía nuclear

Durante su publicación y posteriores declaraciones, Trump centró su discurso en la necesidad de “igualdad de condiciones” con Rusia y China, a quienes acusó de desarrollar programas nucleares avanzados.

Sin embargo, según el Departamento de Defensa, aunque China está acelerando su modernización nuclear, aún está lejos de alcanzar las cifras de Washington o Moscú.

Se estima que para 2030 podría superar las 1,000 ojivas, frente a las 3,700 de EE.UU. y las 4,300 de Rusia.

Tong Zhao, investigador del Carnegie Endowment for International Peace, alertó de las posibles consecuencias del paso dado por Trump:

“Si Estados Unidos comienza a desarrollar tecnologías de lanzamiento nuclear similares [a las rusas], existe una alta probabilidad de que Pekín haga lo mismo. El desarrollo paralelo de EE.UU. y Rusia podría incentivar a China a acelerar sus propios programas”.

El anuncio de Trump marca un punto de inflexión en la política de defensa estadounidense y plantea numerosos interrogantes sobre el futuro de la estabilidad nuclear global.

La falta de detalles, el uso de redes sociales para una comunicación de tal magnitud, y la confusión institucional sobre quién llevaría a cabo las pruebas, contribuyen a una sensación de improvisación peligrosa.