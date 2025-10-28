Trump considera a Marco Rubio como posible candidato presidencial en 2028

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que una fórmula compuesta por su vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio sería “imparable” en las elecciones presidenciales de 2028, en lo que muchos interpretan como un guiño a la futura dirección del movimiento Make America Great Again (MAGA).

Las declaraciones fueron difundidas el 27 de octubre de 2025 por Fox News y citadas en X (antes Twitter) por el periodista Eric Daugherty, quien acompañó su publicación con un video en el que se escucha a Trump elogiar a ambos republicanos.

“Tenemos a JD. Marco es genial. Si formaran un grupo, sería imparable”, afirmó el mandatario, que además ironizó sobre sus rivales demócratas al referirse a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Jasmine Crockett como personas de “bajo coeficiente intelectual”.

Trump, que se encuentra en su segundo mandato presidencial, no puede postularse nuevamente según la Enmienda 22 de la Constitución estadounidense, pero sus palabras refuerzan la idea de que busca influir en la sucesión dentro del Partido Republicano y mantener su liderazgo político más allá de 2028.

Las declaraciones más recientes de Trump ocurren apenas dos semanas después de que, durante su visita a Israel, se deshiciera en elogios hacia Marco Rubio en un discurso ante la Knéset, el parlamento israelí. En aquella ocasión, el presidente aseguró que Rubio sería “el mejor secretario de Estado en la historia de Estados Unidos” y destacó su inteligencia, agudeza y capacidad diplomática. Analistas interpretaron entonces esas palabras como una señal de respaldo político a su figura dentro del Partido Republicano.

En agosto de 2025, durante un acto oficial en Washington, Trump ya había señalado que su vicepresidente JD Vance era “el más probable” sucesor del movimiento MAGA, y mencionó entonces a Marco Rubio como posible aliado en una futura fórmula republicana.

Meses antes, en marzo de 2025, el presidente insinuó en una entrevista con NBC News que “mucha gente” le pedía continuar en el poder e incluso habló de “métodos alternativos” para mantenerse en la Casa Blanca, pese a la prohibición constitucional. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que Vance se postulara en 2028 y luego le cediera el cargo, lo que desató una ola de críticas y debates sobre la viabilidad legal de esa idea.

En contraste, en septiembre de 2024, Trump había asegurado que no se postularía en 2028 si perdía las elecciones presidenciales de ese año, afirmando entonces que “no se lo imaginaba en absoluto”.

La nueva mención de Rubio, exrival de Trump en las primarias de 2016 y hoy figura clave de su gabinete, consolida la relación entre ambos tras años de tensiones. El senador por Florida, que goza de alta popularidad entre votantes hispanos y cubanoamericanos, ha sido una pieza central en la política exterior del actual gobierno, especialmente en asuntos relacionados con Cuba y América Latina.

Con esta declaración, Trump parece perfilar un relevo interno dentro del movimiento MAGA, colocando a Vance y Rubio como los rostros más visibles del trumpismo de cara a 2028.

Mientras tanto, analistas políticos estadounidenses destacan que, aunque el presidente no podrá buscar un tercer mandato, su influencia dentro del Partido Republicano seguirá siendo determinante en la definición de su sucesor.