EE.UU. sanciona a Petro y su familia por supuestos vínculos con el narcotráfico

Vídeos relacionados:
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios miembros de su entorno familiar, a quienes acusa de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico y de permitir el auge del tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), coloca al mandatario colombiano en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), una acción sin precedentes en las relaciones entre Washington y Bogotá.
Junto a Petro fueron sancionados su esposa, Verónica Alcocer García; su hijo, Nicolás Petro Burgos; y el exembajador Armando Benedetti Villaneda.
“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia trafique drogas hacia nuestra nación”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Luchar contra el narcotráfico durante décadas me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener su consumo de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió el mandatario.
Petro anunció además que su defensa estará encabezada por el abogado estadounidense Dan Kovalik, conocido por representar a líderes de izquierda en causas internacionales.
Lo más leído hoy:
Las sanciones contra Petro y su círculo más cercano marcan el punto más bajo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en décadas; y se agravaron luego de que el mandatario colombiano acusara a Trump de realizar ejecuciones extrajudiciales al atacar lanchas en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el venezolano Nicolás Maduro y el narcotráfico en la región.El gobierno de Donald Trump había advertido la semana pasada que adoptaría “medidas firmes” contra el mandatario colombiano por su supuesta complicidad con cárteles y grupos narcoterroristas.
En declaraciones recientes, Trump calificó a Petro como “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”, y amenazó con cortar la ayuda financiera y de seguridad a Colombia si no tomaba medidas efectivas contra el tráfico de cocaína.
La medida ha provocado una crisis diplomática inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia convocó a una reunión de emergencia para evaluar la situación, mientras aliados de Petro califican la sanción como “una agresión política” y “una violación a la soberanía nacional”.
Varios analistas advierten que la decisión podría afectar la cooperación bilateral en temas de seguridad, inteligencia y control fronterizo, pilares históricos de la relación entre ambos países desde los años noventa.
Entretanto, Washington refuerza su discurso contra el narcotráfico en el continente, en el marco de la política de “seguridad hemisférica” impulsada por la actual administración estadounidense.
La inclusión de un presidente en funciones en la lista OFAC no tiene precedentes recientes en América Latina y representa un golpe sin precedentes a la imagen internacional del gobierno colombiano.
Preguntas Frecuentes sobre las Sanciones de EE.UU. a Gustavo Petro
¿Por qué Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro?
Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico y por permitir el aumento del tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. La decisión se tomó bajo la orden ejecutiva EO 14059, que bloquea cualquier activo de Petro en EE.UU. y prohíbe transacciones con él.
¿Qué consecuencias tienen estas sanciones para Gustavo Petro y su familia?
Las sanciones bloquean cualquier activo de Petro y su familia en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos. Esto incluye a su esposa, Verónica Alcocer García, y su hijo, Nicolás Petro Burgos.
¿Cómo ha reaccionado Gustavo Petro a las sanciones de Estados Unidos?
Gustavo Petro confirmó su inclusión en la lista OFAC y anunció acciones legales contra la Administración Trump. Petro calificó la medida como una paradoja, argumentando que ha luchado contra el narcotráfico durante décadas. Su defensa será encabezada por el abogado Dan Kovalik.
¿Qué impacto tienen estas sanciones en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?
Las sanciones han provocado una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, afectando la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y control fronterizo. Este es el punto más bajo en las relaciones entre ambos países en décadas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.