EE.UU. sanciona a Petro y su familia por supuestos vínculos con el narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y varios miembros de su entorno familiar, a quienes acusa de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico y de permitir el auge del tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), coloca al mandatario colombiano en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), una acción sin precedentes en las relaciones entre Washington y Bogotá.

Junto a Petro fueron sancionados su esposa, Verónica Alcocer García; su hijo, Nicolás Petro Burgos; y el exembajador Armando Benedetti Villaneda.

Según el comunicado oficial del Tesoro, las sanciones se aplican bajo la orden ejecutivasobre la lucha contra el narcotráfico global, y bloquean cualquier activo de los señalados en territorio estadounidense, además de prohibir a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia trafique drogas hacia nuestra nación”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Horas después del anuncio,confirmó su inclusión en la lista OFAC a través de su cuenta en X (antes Twitter) y anunció acciones legales contra la Administración Trump.

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Luchar contra el narcotráfico durante décadas me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener su consumo de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió el mandatario.

Petro anunció además que su defensa estará encabezada por el abogado estadounidense Dan Kovalik, conocido por representar a líderes de izquierda en causas internacionales.

Las sanciones contra Petro y su círculo más cercano marcan el punto más bajo en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en décadas; y se agravaron luego de que el mandatario colombiano acusara a Trump de realizar ejecuciones extrajudiciales al atacar lanchas en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el venezolano Nicolás Maduro y el narcotráfico en la región.

El gobierno dehabía advertido la semana pasada que adoptaría “medidas firmes” contra el mandatario colombiano por su supuesta complicidad con cárteles y grupos narcoterroristas.

En declaraciones recientes, Trump calificó a Petro como “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”, y amenazó con cortar la ayuda financiera y de seguridad a Colombia si no tomaba medidas efectivas contra el tráfico de cocaína.

La medida ha provocado una crisis diplomática inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia convocó a una reunión de emergencia para evaluar la situación, mientras aliados de Petro califican la sanción como “una agresión política” y “una violación a la soberanía nacional”.

Varios analistas advierten que la decisión podría afectar la cooperación bilateral en temas de seguridad, inteligencia y control fronterizo, pilares históricos de la relación entre ambos países desde los años noventa.

Entretanto, Washington refuerza su discurso contra el narcotráfico en el continente, en el marco de la política de “seguridad hemisférica” impulsada por la actual administración estadounidense.

La inclusión de un presidente en funciones en la lista OFAC no tiene precedentes recientes en América Latina y representa un golpe sin precedentes a la imagen internacional del gobierno colombiano.