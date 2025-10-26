Prisiones privadas se benefician del aumento de detenciones migratorias en EE.UU., según EFE

Vídeos relacionados:

Las políticas de detención masiva de inmigrantes impulsadas por el presidente Donald Trump han generado ganancias récord para las principales corporaciones de prisiones privadas de Estados Unidos, GEO Group y CoreCivic, reportó la agencia EFE.

Ambas empresas, que operan bajo contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), han visto crecer sus ingresos en medio de una expansión sin precedentes del sistema de detención federal, respaldado por presupuestos de más de 30.000 millones y 45.000 millones de dólares destinados a la construcción y reapertura de centros para adultos y menores migrantes.

De acuerdo con el informe trimestral divulgado en agosto, GEO Group obtuvo ingresos totales por 636,2 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2025, frente a los 607,2 millones del mismo periodo del año anterior.

Su director ejecutivo calificó estos resultados como un “progreso significativo” hacia las metas de crecimiento de la compañía, que espera ingresos para el próximo trimestre entre los 650 y 660 millones de dólares.

Por su parte, CoreCivic reportó beneficios de 538,2 millones, un aumento del 9,8 % respecto al año anterior, y anticipa resultados similares para el cierre del próximo trimestre.

Según EFE, los informes financieros reflejan cómo estas corporaciones se benefician directamente de la política antiinmigración del Gobierno Trump, al ampliar su capacidad mediante nuevos contratos con el ICE y la reactivación de instalaciones previamente vacías.

Lo más leído hoy:

Una de ellas es el Centro de Procesamiento de Inmigrantes de California City, administrado por CoreCivic, ubicado en el desierto del condado de Kern, que reabrirá como centro federal de detención de inmigrantes, según imágenes de AFP tomadas el pasado 10 de julio.

“Lo que están haciendo es atroz; no hay otra manera de describir el hecho de sacar provecho del sufrimiento humano”, declaró a prismreports.org Paolo Almirón, coordinador del grupo de defensa Resistencia en Acción Nueva Jersey, citado por EFE.

Los críticos sostienen que el crecimiento de estas corporaciones está estrechamente vinculado a la intensificación de las deportaciones y detenciones durante la actual administración.

Mientras tanto, las acciones de GEO Group y CoreCivic han subido en los mercados bursátiles, impulsadas por los contratos federales y la expansión de sus operaciones en estados fronterizos.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de los centros de detención y acusan al gobierno de mantener un sistema que lucraría con la detención de migrantes en lugar de promover alternativas humanitarias o reformas estructurales al sistema migratorio.