Oriente cubano estará sin electricidad por al menos 15 días tras los destrozos del huracán Melissa

Poste caído tras el paso de Melissa por el oriente de Cuba

El oriente de Cuba permanecerá sin servicio eléctrico por al menos 15 días –siendo muy optimistas– debido a los graves daños provocados por el huracán Melissa en las líneas de transmisión que abastecen a la región, informó la Unión Nacional Eléctrica (UNE).

Según publicó el periódico Ahora, de Holguín, los técnicos detectaron “daños estructurales severos” en la infraestructura que conecta las provincias orientales con el sistema nacional, lo que impedirá un restablecimiento inmediato del suministro.

Captura Facebook / Periódico Ahora

La empresa estatal reconoció que la recuperación dependerá de las condiciones climáticas y la disponibilidad de recursos técnicos, lo cual –conociendo la escasez que padece el régimen– abre la puerta a que el plazo “estimado” sea mucho más largo.

En un comunicado difundido este jueves, la UNE exhortó a la población a racionar el uso de baterías y dispositivos electrónicos y a prepararse para el apagón prolongado, mientras continúan las labores de reparación.

La entidad pidió “mantener la calma” ante las interrupciones en otros servicios asociados, como el abasto de agua y las telecomunicaciones, estas últimas severamente afectadas en la región oriental.

El huracán Melissa causó serios destrozos en la infraestructura energética del oriente del país, con cientos de postes caídos, subestaciones dañadas y líneas de alta tensión colapsadas en provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas.

A ello se suma la falta de combustible y equipos especializados, lo que ralentiza las labores de recuperación.

Aunque la UNE asegura estar trabajando “sin descanso”, no garantiza una fecha exacta para la reconexión total del servicio, lo que mantiene a miles de familias en una situación crítica marcada por la falta de energía, agua y comunicación.

Desde la dirección del Ministerio de Energía y Minas, el ministro Vicente de la O Levy aseguró que “van a salir adelante”, aunque reconoció la gravedad del panorama actual.

A pesar del optimismo institucional, en provincias como Granma, las autoridades locales han pedido a la población que mantenga la calma y tenga paciencia ante las demoras, admitiendo que aún se está realizando un levantamiento de daños, lo que retrasa cualquier cronograma de solución.

La propia Empresa Eléctrica de Granma apeló a la comprensión ciudadana debido a los daños extensos en líneas de distribución, transformadores y postes caídos.

A la destrucción causada por el ciclón se suman nuevos obstáculos que han entorpecido el restablecimiento del servicio. En Santiago de Cuba, brigadas de reparación enfrentan una oleada de robos de cables eléctricos, con más de diez incidentes reportados en apenas 24 horas.