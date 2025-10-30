Empresa Eléctrica de Granma pide paciencia por prolongación de apagón general tras huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La Empresa Eléctrica de Granma pidió “paciencia” a la población por la interrupción total del servicio eléctrico debido al paso del huracán Melissa por la región oriental de Cuba y anunció que se restablecerá tras decretarse la fase recuperativa, pero de forma “gradual” y dando prioridad a centros vitales.

La entidad estatal puntualizó que el restablecimiento del servicio eléctrico será un “proceso gradual”, en el que se dará prioridad a los servicios hospitalarios, el bombeo de agua y los centros de evacuación y luego se repondrán los circuitos residenciales de “manera periódica”.

En una nota publicada en redes sociales, acompañada de fotos de los daños a las instalaciones y redes eléctricas, la empresa dijo comprender la preocupación de la ciudadanía por el apagón general, y explicó el “procedimiento actual” que debe cumplir para restablecer la electricidad durante la Fase de Alarma Ciclónica en que se encuentra la provincia.

Afirmó que en esta fase es imposible ejecutar trabajos de evaluación de daños en las líneas eléctricas, en primer lugar, para garantizar la seguridad del personal y, además, por las condiciones meteorológicas, que impiden toda intervención técnica.

El comunicado recordó que las centrales termoeléctricas ubicadas en la región oriental -desde Camagüey hasta Guantánamo- no se encuentran generando electricidad en la actualidad, pues fueron desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) antes de la llegada del ciclón.

“Una vez que la Defensa Civil decrete el paso a la fase recuperativa, nuestro equipo técnico procederá de inmediato a la identificación de averías y daños en las líneas eléctricas”, aseguró la empresa. “En ese momento, comenzaremos a trabajar en la solución de las afectaciones de manera paulatina, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico a la mayor brevedad posible”.

La Empresa Eléctrica de Granma pidió “encarecidamente” a sus clientes “paciencia y confianza” durante este difícil periodo. “Entendemos que la situación no se resolverá de un día para otro, ya que requiere un considerable esfuerzo y trabajo por parte de nuestro personal. Agradecemos de antemano su comprensión”, concluyó.

El pronunciamiento de la entidad estatal se produce en momentos críticos para los habitantes de esa y otras provincias orientales, quienes tratan de recuperarse del fuerte impacto de Melissa, que ha devastado ciudades y poblados enteros en el oriente de Cuba, dejando graves daños en viviendas e infraestructuras y otras cuantiosas pérdidas materiales.

Horas antes de que el meteoro llegara al este del país, el gobierno decidió la desconexión de todas las centrales termoeléctricas de esa región por razones de seguridad operativa y vulnerabilidad ante el ciclón, dejando atrás la promesa de un supuesto plan de respaldo para el oriente cubano en esta situación de emergencia.

La medida se tomó pese a los pedidos reiterados de los ciudadanos de que se preservara la electricidad para mantenerse informados sobre el peligroso evento meteorológico y, además, poder cubrir necesidades básicas, como la cocción de alimentos y el abasto de agua.

La disposición agravó la situación de comunidades que ya enfrentaban escasez de alimentos, agua y medios de comunicación. Además, refleja la precariedad del sistema energético nacional y la falta de infraestructura de emergencia para sostener los servicios básicos durante desastres naturales.