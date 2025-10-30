Más del 40% de la telefonía fija está afectada en el oriente cubano tras el paso del huracán Melissa

Poste caído tras el paso de Melissa por el oriente de Cuba

El paso del huracán Melissa dejó graves daños en la red de telecomunicaciones del oriente cubano, donde más del 40% de los servicios de telefonía fija permanecen interrumpidos, según informó la empresa estatal ETECSA.

En su cuenta oficial de Facebook, la entidad que controla el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba subrayó que, en Las Tunas, el 25% de las líneas fijas continúan sin servicio, mientras que en Holguín el daño alcanza el 23%.

En Granma la afectación asciende al 49%, con cortes de fibra óptica que mantienen incomunicados municipios como Yara, Campechuela, Pilón, Niquero, Bartolomé Masó y Media Luna.

El 45 % de las líneas permanecen caídas en Santiago de Cuba, al igual que en Guantánamo, donde la interrupción de las dos vías de fibra óptica solo permitió restablecer parcialmente la comunicación mediante radioenlace.

Con cierre a las 7:00 pm, el informe subrayó que la situación es aún más crítica en la red móvil, con daños que superan el 70% en algunas provincias.

Granma reporta el 88% de los sitios de radiobases fuera de servicio, Santiago el 87%, Guantánamo el 85%, Holguín el 73% y Las Tunas el 59%.

La empresa atribuyó la mayoría de las interrupciones a la falta de electricidad, que impide el funcionamiento de los equipos de transmisión y gabinetes.

ETECSA reconoció que las condiciones del terreno —ríos crecidos y carreteras obstruidas— dificultan el diagnóstico de los daños.

Según la compañía, brigadas técnicas han sido enviadas desde otras provincias para apoyar las labores de restablecimiento de los servicios.

Por su parte, el oficialista periódico Granma informó que el huracán Melissa afectó los soportes de telecomunicaciones a través de la fibra óptica y la corriente eléctrica, aseguró Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones. Se dañaron el 31,4 % de las líneas fijas y el 75,21 % de las móviles.

Algunas torres de RadioCuba también resultaron perjudicadas, y los trabajos de reparación comenzarán cuando las condiciones del terreno lo permitan. Sin embargo, la ministra explicó que la causa principal de las interrupciones está vinculada a los estragos en el servicio eléctrico, y precisó que “cuando mejore uno, lo hará también el otro”.

Arevich añadió que aún falta el diagnóstico de postes, cables y bajantes, antes de pasar a la fase recuperativa, aunque varias brigadas ya trabajan en la limpieza de redes. “Si los pobladores pueden recoger esos recursos, deben preservarlos”, pidió.

Indicó que algunas fibras ópticas pasan por puentes y fueron afectadas por la velocidad del viento y el agua. En Guantánamo surgió una situación tensa cuando la provincia quedó incomunicada tras la caída de sus dos vías principales de conexión: una por Moa, Baracoa y La Mulata, y otra desde Santiago, que quedó bajo el agua por la crecida de un río. Actualmente solo existe telefonía fija con 19 radiobases energizadas, destinadas al servicio de voz.

En la provincia de Granma, se dañó la fibra entre Manzanillo, Yara, Campechuela, Media Luna y Pilón, además de otra en Buey Arriba, ya solucionada. “Si conseguimos levantar Yara podremos llegar hasta Pilón”, explicó la ministra.

Arevich Marín agregó que en los municipios del Segundo y Tercer Frente, en Santiago de Cuba, las brigadas enfrentan zonas separadas por ríos, aunque trabajan en reconectar los municipios afectados. Las brigadas de construcción, comunicación y eléctrica laborarán de forma conjunta para evitar mayores daños en la infraestructura y acelerar las acciones recuperativas.

También informó que se crearon nodos de información en las comunidades y se coordina con radioaficionados y zonas de defensa, donde se realizan ejercicios de comunicación con nuevas tecnologías. “Cumpliremos la misión de establecer las comunicaciones”, afirmó.