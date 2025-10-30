Familiares denuncian retrasos en los servicios fúnebres en Santiago de Cuba desde antes del ciclón

Vídeos relacionados:

En medio del caos que atraviesa la provincia de Santiago de Cuba tras el paso devastador del huracán Melissa, familiares de pacientes denuncian el colapso total de los servicios fúnebres y hospitalarios en el Hospital Provincial Saturnino Lora, donde al menos 13 personas han fallecido y sus cuerpos permanecen sin ser sepultados ante la falta de manejo y respuesta de las autoridades.

La denuncia fue hecha pública en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien informó que la situación se arrastra desde antes del paso del ciclón y que hasta hoy los cuerpos permanecen sin manejo ni entrega a sus familias, lo que ha provocado escenas de desesperación y profundo dolor.

“Desde antes del huracán hasta hoy han fallecido al menos 13 personas en el Hospital Provincial. No hay respuestas, no hay organización, no hay respeto al dolor humano”, denunció Mayeta Labrada.

Autoridades prometen soluciones… que no llegan

Según los testimonios recopilados, la primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, Beatriz Johnson Urrutia, visitó el hospital durante la noche y prometió una solución a primera hora de la mañana, pero hasta el momento, nada ha ocurrido.

Los familiares aseguraron que desde la funeraria provincial se les informó que no podían recibir nuevos cuerpos hasta “vaciar” los anteriores, un hecho que ha generado indignación y reclamos de responsabilidad en medio de la emergencia que vive la región.

“Estamos aquí desde hace horas, esperando poder despedirnos de nuestros familiares. Nadie nos da una respuesta clara”, escribió un usuario en redes, que afirmó ser familiar de uno de los fallecidos.

Santiago de Cuba, una provincia al límite

La situación sanitaria y social en Santiago de Cuba es crítica. Tras el paso del huracán Melissa, los hospitales trabajan sin electricidad estable, sin agua corriente y con escasez de recursos básicos, mientras cientos de viviendas colapsaron y barrios enteros permanecen bajo agua o incomunicados.

Los retrasos en los servicios fúnebres, sumados a la falta de comunicación de las autoridades locales, han intensificado el malestar social en una provincia que ya vivía una situación tensa por la escasez, los apagones y el colapso logístico.

“La provincia vive un momento convulso en extremo. Lo que está pasando en el hospital es apenas un reflejo del desorden generalizado que impera en toda la estructura estatal”, comentó un residente de la zona oriental.

“Cuba merece dignidad, incluso en la muerte”

Las denuncias se multiplican mientras el gobierno guarda silencio o se limita a declaraciones generales sobre “la recuperación” del oriente cubano.

Para las familias que han perdido a sus seres queridos, la falta de humanidad y organización institucional es inaceptable.

“Las familias merecen claridad, respeto y humanidad. Cuba merece transparencia y dignidad, sobre todo en sus momentos más oscuros”, concluyó Mayeta Labrada en su publicación.