Rescatan a custodio atrapado tras crecida del río Bayamo por huracán Melissa

Un equipo de bomberos y personal de salvamento rescató sano y salvo a un custodio que quedó atrapado en el centro recreativo El Chapuzón, inundado por las aguas crecidas del río Bayamo, en la provincia Granma, a causa de las torrenciales lluvias del huracán Melissa.

El canal oficial CNC TV Granma reportó este jueves el rescate del hombre, que fue sacado en un bote de la zona completamente bajo agua, por miembros del Cuerpo de Bomberos Bayamo y de otros organismos que intervinieron en el operativo.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del custodio rescatado. Las imágenes publicadas en Facebook muestran el torrente del río que avanza con fuerza impetuosa por el lugar y los kioscos del parque cubiertos casi del todo por las aguas.

En medio de ese panorama desafiante, los rescatistas realizaron el operativo que permitió sacar con vida al hombre. En los comentarios a la publicación, residentes de Bayamo aseguraron que había más personas atrapadas en el área recreativa, que está ubicada en las márgenes del río, en el barrio San Juan del Cristo, muy cerca del centro urbano.

El río Bayamo atraviesa la emblemática ciudad que le da nombre. Este miércoles, se desbordó de su cauce debido a las intensas precipitaciones del huracán Melissa y al escurrimiento de las aguas de los embalses “hacia zonas bajas de la llanura del Cauto, que no evacúan directamente en el mar”, según precisó el reporte televisivo.

Además, exaltó la intervención de los rescatistas, que enfrentaron las “bravías aguas del caudaloso Bayamo”, para salvar la vida del custodio atrapado.

Lo más leído hoy:

La crecida del río provocó severas inundaciones en los barrios colindantes a su cauce. Imágenes compartidas en redes sociales dejaron constancia de numerosos vecindarios anegados, con casas cubiertas casi por completo por el agua.

Residentes y otras personas que vivieron antes en la ciudad aseguraron que el río nunca había crecido tanto, y lo atribuyeron a la apertura de las compuestas de varios embalses con el fin de aliviarlos, tras las lluvias que ocurrieron desde inicios de semana, mientras el ciclón se aproximaba a Cuba.

En una publicación en Facebook en la mañana del miércoles, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Granma, informó que “quedaron bajo agua todas las instalaciones que se encuentran en los alrededores” de El Chapuzón y alertó del peligro en la zona. “Desde el ciclón Flora dicen los vecinos que no se había puesto así”, comentó.

Captura de Facebook/Yudelkis Ortiz

“Hay probabilidades que siga subiendo, pues se estima continúen abundantes lluvias. Le pedimos a la población prudencia, disciplina y cooperación. El orden interior se encuentra en el lugar para evitar males mayores”, dijo la funcionaria.

En otro post en la red social, Ortiz advirtió: “Río Bayamo en el Chapuzón atrae la mirada de curiosos, ya adoptamos medidas para evitar que personas se acerquen, es muy peligroso. Puede seguir creciendo mientras llueva y se alivie la presa Corojo”

Captura de Facebook/Yudelkis Ortiz

Tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba comunidades enteras han quedado aisladas a causa de las inundaciones y numerosas personas atrapadas.

Se han reportado varios rescates en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Holguín, las más golpeadas por el potente huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, que azotó la región con vientos de hasta 195 km/h y lluvias torrenciales.