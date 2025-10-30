Rescatan a decenas de familias en Sagua de Tánamo tras crecida del río que cubrió viviendas completas

Vídeos relacionados:

Equipos de rescate del Ministerio del Interior (MININT) y la Cruz Roja lograron evacuar a más de 140 personas, entre ellas numerosos niños y madres con hijos, en una de las operaciones más intensas registradas hasta ahora en el oriente cubano.

Según informó el medio estatal Minint Hoy, las fuerzas de la Unidad de Rescate y Salvamento de Holguín, con apoyo de brigadas del municipio Moa, trabajaron durante toda la noche del martes y madrugada del miércoles para rescatar a las familias atrapadas por la crecida del río.

“Una vez concluido el paso del huracán Melissa por el territorio de Sagua de Tánamo, las fuerzas de rescate trabajaron intensamente durante la crecida del río que cubrió viviendas completas”, precisó el comunicado oficial.

“Al cierre de esta información, se habían rescatado y ubicado a buen resguardo 142 personas, entre ellas 30 menores de edad y ciudadanos discapacitados”, subrayó.

Las labores de salvamento se realizaron con medios navales, cuerdas y embarcaciones ligeras, debido a la imposibilidad de acceder por tierra a las zonas más anegadas.

En algunos casos, los rescatistas tuvieron que trepar a los techos y ventanas de viviendas inundadas para sacar a los atrapados, mientras el nivel del agua seguía subiendo.

La magnitud de la inundación fue tal que el río Sagua de Tánamo cubrió viviendas de hasta dos pisos de altura. Imágenes compartidas por el periodista Eddi de la Pera, de Telecristal, muestran calles, caminos y barrios rurales totalmente bajo el agua.

“¡Atención! El río Sagua de Tánamo continúa en ascenso debido a las lluvias intensas del huracán Melissa. Se recomienda a la población en zonas bajas extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades”, alertó el comunicador en redes sociales.

En los videos difundidos se observan techos parcialmente sumergidos, postes eléctricos caídos y vehículos arrastrados por la corriente. La zona urbana del municipio quedó prácticamente aislada durante varias horas, y el acceso terrestre desde Moa y Mayarí fue interrumpido por derrumbes y árboles caídos.

El reporte del Minint Hoy confirma que no se han registrado fallecidos hasta el momento como consecuencia directa del huracán Melissa en Sagua de Tánamo, aunque las pérdidas materiales son considerables.

Entre los evacuados se encuentran familias enteras del consejo popular de La Güira, San Andrés y Los Llanos, que fueron trasladadas a centros de evacuación improvisados en escuelas y edificios estatales. “El agradecimiento de la población fue reconfortante hacia quienes actuaron para salvar vidas”, añadió el comunicado.

El huracán Melissa impactó Cuba el martes por la noche como un ciclón de categoría 3, con vientos sostenidos de 185 km/h y lluvias torrenciales que afectaron severamente el oriente del país.

Aunque el fenómeno se desplazó hacia el noreste y salió al mar durante la madrugada, las precipitaciones intensas continuaron durante todo el miércoles, saturando los suelos y elevando peligrosamente el nivel de los ríos.