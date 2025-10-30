Rescatan a decenas de personas atrapadas por crecida de un río en Cacocum, Holguín

Vídeos relacionados:

Fuerzas combinadas del Ejército Oriental, el Ejército Central y el Ministerio del Interior (MININT) rescataron a 38 personas que habían quedado atrapadas por la crecida de un río en el municipio de Cacocum, provincia de Holguín, según informó la página oficial de Ejército Oriental en Facebook.

De acuerdo con la nota, la operación se extendió por cinco horas debido a “la complejidad del terreno, la fuerza del río y la oscuridad reinante”. Los equipos emplearon un transportador anfibio PTS para recorrer los ocho kilómetros que separan la cabecera municipal del poblado de Santa María, donde se encontraban los afectados.

“Los jóvenes combatientes navegaron en el transportador anfibio PTS los 8 kilómetros que separan la cabecera municipal del poblado de Santa María, rescatando durante la travesía a 38 personas entre ellas niños, mujeres y ancianos, muchos con diferentes patologías”, detalló el comunicado.

El texto agrega que “rondaban las 10 de la noche cuando felizmente estos cubanos eran recibidos por el Jefe de la Dirección de Ingeniería de las FAR, el Jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, los miembros del Consejo de Defensa Municipal, combatientes del MININT y pobladores que brindaron su mano amiga”.

Las imágenes publicadas muestran al personal de las FAR y del MININT movilizado con el vehículo anfibio, atravesando zonas inundadas y trasladando a los rescatados.

“Es la fuerza de un pueblo que no se rinde y de un país que se levanta ante los embates de los fenómenos hidrometeorológicos”, concluyó el mensaje.

Inundaciones graves en el oriente cubano

El rescate en Cacocum se produce en medio de una emergencia regional provocada por el huracán Melissa, que ha dejado severas inundaciones y comunidades incomunicadas en varias provincias del oriente del país.

En el municipio Urbano Noris, también en Holguín, las crecidas del río Cauto mantienen aisladas comunidades rurales como Travesía, San Bartolo y Estrada, donde “el volumen de agua ha provocado el fallo de las operaciones de rescate”, según un reporte de Radio SG La voz del Azúcar difundido en redes locales.

Asimismo, en la localidad de El Cobre, provincia de Santiago de Cuba, el Ministerio del Interior divulgó imágenes de una operación de salvamento en la que equipos del Cuerpo de Bomberos y la Brigada Especial pusieron a salvo a varias personas atrapadas por derrumbes y crecidas durante el paso del huracán Melissa.

Antes, una madre cubana había solicitado ayuda urgente para rescatar a su hijo, el doctor Alexis Bonilla Silva, y a unas 50 personas atrapadas en la comunidad rural de Travesía, en el mismo municipio de Urbano Noris, donde “los ríos se colapsaron” y la población quedó “sin señal, sin electricidad, sin comida y rodeada de agua por todos lados”, según denunció en redes sociales.

El huracán Melissa, que tocó tierra por la costa sur de Santiago de Cuba con categoría 3 la madrugada del 29 de octubre, ha causado daños materiales, cortes eléctricos y destrucción de viviendas en numerosas localidades del oriente cubano, donde continúan los operativos de rescate y las labores de restablecimiento de servicios básicos.