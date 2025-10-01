Bomberos y pobladores mueven enormes piedras para llegar a zona incomunicada en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Una rápida respuesta de los bomberos de Santiago de Cuba, junto a pobladores del municipio de Guamá, permitió restablecer el paso en una carretera bloqueada por piedras de gran tamaño que impedían el acceso a comunidades incomunicadas tras una emergencia.
La información fue confirmada este miércoles por Aris Arias Batalla, jefe provincial de Operaciones, Socorro y Seguridad Acuática, quien detalló en una publicación en Facebook que el incidente ocurrió en la zona del litoral sur, a la altura de Babujal, donde se reportó la obstrucción de la vía por rocas y lozas de varias toneladas que bloqueaban el paso de los equipos de rescate.
Bomberos del Comando 4 de Vista Alegre, vecinos de áreas cercanas y un camión particular participaron en la operación, luego de una evaluación rápida de los daños.
La acción conjunta permitió mover manualmente y con medios mecánicos las enormes piedras hacia un lado de la carretera, para garantizar el paso de vehículos de salvamento, ambulancias y otros equipos esenciales.
“Unidad, profesionalidad y voluntad bastaron para mover lo que parecía imposible y evitar que se interrumpiera el paso hacia zonas donde había vidas humanas en riesgo”, señaló Arias.
Subrayó además que cuando se actúa con decisión, incluso los mayores obstáculos pueden superarse.
El socorrista compartió varias imágenes que ilustran lo titánica que resultó esta tarea, pero evitó mencionar qué emergencia motivó tal movilización. Tampoco informó las consecuencias que se derivaron de la operación.
Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta Imelda en Santiago de Cuba desencadenaron una serie de emergencias que pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la comunidad.
Entre los hechos más dramáticos se encuentra el rescate de cinco personas atrapadas tras el desbordamiento de un río en la provincia, en una operación donde participaron bomberos, rescatistas y vecinos.
En otro episodio relacionado, dos jóvenes conocidos como Sergio, Dairon y Julio fueron calificados como héroes por su participación en un rescate en medio de las crecidas. Su valentía fue reconocida por la comunidad local y generó muestras de apoyo en redes sociales.
Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte: un hombre perdió la vida tras un derrumbe en Santiago de Cuba, a causa del colapso estructural de su vivienda durante las precipitaciones.
Ante el aislamiento de varias comunidades, los equipos de rescate organizaron una operación humanitaria para llevar alimentos y recursos básicos a familias incomunicadas.
