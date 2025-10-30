Decían que con un I-220A no se podía… pero ella lo logró: La lección de vida de una cubana que triunfa en EE. UU.

Una cubana acogida al estatus migratorio I-220A compartió un emotivo video en TikTok donde celebra un nuevo logro profesional en Estados Unidos y deja un mensaje de esperanza a quienes, como ella, enfrentan las dificultades de vivir bajo una fianza migratoria.

En el clip, publicado por la usuaria @geinyvilla, se la ve sonriente mostrando dos certificados mientras expresa su orgullo y gratitud.

“Para los que dicen que un I-220A… una fianza no puede… Un estatus no te define. Gracias por tanto Señor”, escribió sobre el video.

En la descripción, la joven añadió un mensaje aún más conmovedor:

“Para mí, porque solo yo tengo que estar profundamente orgullosa de mí. Y digo yo porque mis padres siempre lo han estado y Dios sabe todo; a Él no tenemos que demostrarle nada. Un estatus no te define como ser humano ni como profesional. Agradecida inmensamente a Dios y a este hermoso país que me ha dejado cumplir mis sueños. ¡Ahí vamos por más!”

El estatus I-220A, conocido también como “parole en libertad bajo fianza”, es un documento otorgado a miles de migrantes cubanos que llegan a Estados Unidos y esperan la resolución de su caso de asilo.

Lo más leído hoy:

Aunque este estatus impone limitaciones para obtener beneficios federales o ciertos permisos, historias como la de Geiny demuestran que muchos cubanos logran salir adelante, estudiar, trabajar y construir una nueva vida en suelo estadounidense.

Su publicación se ha llenado de comentarios de apoyo de otros migrantes, quienes celebraron su esfuerzo y coincidieron en su mensaje de superación.

“Eres un ejemplo para todos los que seguimos luchando”, escribió una usuaria. Otro comentario añadió: “Dios abre puertas donde muchos dicen que no se puede”.

El testimonio de Geiny se suma al de decenas de cubanos con I-220A que han compartido en redes sociales sus historias de éxito, mostrando que la fe, la perseverancia y la gratitud pueden más que cualquier documento migratorio.