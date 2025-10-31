Fallece Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
La cultura cubana perdió este jueves a una de sus figuras más queridas, el músico Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre, quien falleció a los 62 años víctima de un accidente cerebrovascular.
La noticia fue confirmada por Cuscó Tarradell, tras una conversación directa con Yailien Ramírez Montero, hija del destacado músico, quien expresó el profundo dolor de la familia por la pérdida del maestro.
"La cultura cubana despide con profundo dolor a Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre, quien falleció este jueves a las 5:30 a.m. en el hospital Ambrosio Grillo, a los 62 años, a causa de un accidente cerebrovascular provocado por hipertensión arterial", expresó Tarradell en Facebook.
Hermes deja a su esposa, Gisela Montero, y tres hijos, además de una extensa familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas de entrega a la música cubana.
El velorio del artista se realiza en la Casa de los Combatientes del poblado de El Cobre, donde familiares, amigos, colegas y vecinos podrán rendirle homenaje. Su cuerpo será despedido entre los tambores metálicos que lo consagraron como uno de los músicos más singulares de Cuba.
Lo más leído hoy:
Hermes Ramírez Silva comenzó su carrera en el Movimiento de Artistas Aficionados, y su talento lo llevó a dirigir la Steel Band Caribe y la Orquesta Chepín-Chovén, además de fundar y consolidar la emblemática Steel Band del Cobre. Bajista, director y arreglista, Hermes fue un innovador que llevó los sonidos de acero del Caribe más profundo a escenarios de todo el mundo.
Su legado quedó inmortalizado en producciones como “Pailas para Bailar”, y en el recuerdo de quienes lo vieron dirigir con energía y pasión, alzando los brazos con la misma fuerza con la que hacía vibrar los tambores de acero.
La Steel Band de El Cobre, fundada en 1987 con tambores traídos desde Trinidad y Tobago por iniciativa del intelectual Joel James Figarola, se convirtió bajo su batuta en la orquesta de acero más antigua y reconocida de Cuba. Su sonido inconfundible ha acompañado la Fiesta del Fuego y ha sido escuchado por figuras como el Papa Benedicto XVI, presidentes y diplomáticos de diferentes países.
“La Steel Band le da renombre al Cobre, porque ya no solo se habla de la iglesia, la mina o el cimarrón, también se habla de la Steel Band”, declaró Hermes Ramírez en una entrevista concedida años atrás a CiberCuba.
Ramírez fue también un gran maestro. Trabajó incansablemente con niños y jóvenes santiagueros, asegurando la continuidad de una tradición que fusiona el ritmo caribeño con la esencia cubana.
La comunidad artística de la isla lamenta su partida, pero celebra la vida de un hombre que supo sacar música del acero y convertirla en símbolo de identidad. Su ritmo seguirá sonando en cada golpe metálico de la Steel Band del Cobre.
Preguntas frecuentes sobre el legado de Hermes Ramírez Silva y la Steel Band de El Cobre
¿Quién fue Hermes Ramírez Silva y cuál fue su contribución a la música cubana?
Hermes Ramírez Silva fue un destacado músico cubano, reconocido por su labor como director de la Steel Band de El Cobre en Santiago de Cuba. Su contribución a la música cubana incluye la dirección de la Steel Band Caribe y la Orquesta Chepín-Chovén, así como la fundación de la emblemática Steel Band del Cobre. Ramírez Silva fue un innovador que logró llevar los sonidos de acero del Caribe a escenarios internacionales, dejando un legado inmortalizado en producciones como “Pailas para Bailar”.
¿Qué importancia tiene la Steel Band de El Cobre en la cultura cubana?
La Steel Band de El Cobre es una de las orquestas de acero más antiguas y reconocidas de Cuba. Fundada en 1987 con tambores traídos desde Trinidad y Tobago, la banda se convirtió bajo la dirección de Hermes Ramírez Silva en un símbolo cultural. Su sonido inconfundible ha sido parte de importantes eventos culturales como la Fiesta del Fuego y ha sido escuchado por personalidades de todo el mundo, incluyendo el Papa Benedicto XVI y varios presidentes y diplomáticos.
¿Cómo se ha visto afectada la comunidad artística cubana por la pérdida de Hermes Ramírez Silva?
La comunidad artística cubana lamenta profundamente la partida de Hermes Ramírez Silva, pero también celebra su legado y la vida de un hombre que supo convertir la música de acero en un símbolo de identidad. Ramírez Silva no solo fue un director talentoso, sino también un maestro dedicado a trabajar con niños y jóvenes para asegurar la continuidad de una tradición vibrante que fusiona el ritmo caribeño con la esencia cubana.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.