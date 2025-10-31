Fallece Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La cultura cubana perdió este jueves a una de sus figuras más queridas, el músico Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre, quien falleció a los 62 años víctima de un accidente cerebrovascular.

La noticia fue confirmada por Cuscó Tarradell, tras una conversación directa con Yailien Ramírez Montero, hija del destacado músico, quien expresó el profundo dolor de la familia por la pérdida del maestro.

"La cultura cubana despide con profundo dolor a Hermes Ramírez Silva, director de la Steel Band de El Cobre, quien falleció este jueves a las 5:30 a.m. en el hospital Ambrosio Grillo, a los 62 años, a causa de un accidente cerebrovascular provocado por hipertensión arterial", expresó Tarradell en Facebook.

Hermes deja a su esposa, Gisela Montero, y tres hijos, además de una extensa familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas de entrega a la música cubana.

El velorio del artista se realiza en la Casa de los Combatientes del poblado de El Cobre, donde familiares, amigos, colegas y vecinos podrán rendirle homenaje. Su cuerpo será despedido entre los tambores metálicos que lo consagraron como uno de los músicos más singulares de Cuba.

Lo más leído hoy:

Hermes Ramírez Silva comenzó su carrera en el Movimiento de Artistas Aficionados, y su talento lo llevó a dirigir la Steel Band Caribe y la Orquesta Chepín-Chovén, además de fundar y consolidar la emblemática Steel Band del Cobre. Bajista, director y arreglista, Hermes fue un innovador que llevó los sonidos de acero del Caribe más profundo a escenarios de todo el mundo.

Su legado quedó inmortalizado en producciones como “Pailas para Bailar”, y en el recuerdo de quienes lo vieron dirigir con energía y pasión, alzando los brazos con la misma fuerza con la que hacía vibrar los tambores de acero.

La Steel Band de El Cobre, fundada en 1987 con tambores traídos desde Trinidad y Tobago por iniciativa del intelectual Joel James Figarola, se convirtió bajo su batuta en la orquesta de acero más antigua y reconocida de Cuba. Su sonido inconfundible ha acompañado la Fiesta del Fuego y ha sido escuchado por figuras como el Papa Benedicto XVI, presidentes y diplomáticos de diferentes países.

“La Steel Band le da renombre al Cobre, porque ya no solo se habla de la iglesia, la mina o el cimarrón, también se habla de la Steel Band”, declaró Hermes Ramírez en una entrevista concedida años atrás a CiberCuba.

Ramírez fue también un gran maestro. Trabajó incansablemente con niños y jóvenes santiagueros, asegurando la continuidad de una tradición que fusiona el ritmo caribeño con la esencia cubana.

La comunidad artística de la isla lamenta su partida, pero celebra la vida de un hombre que supo sacar música del acero y convertirla en símbolo de identidad. Su ritmo seguirá sonando en cada golpe metálico de la Steel Band del Cobre.