Muere padre del pelotero cubano Yaser Julio González

El pelotero pinareño Yaser Julio González, una de las figuras más destacadas de las últimas temporadas de la Serie Nacional, atraviesa un duro momento personal tras el fallecimiento de su padre, quien llevaba semanas hospitalizado luchando por su salud.

La triste noticia fue dada a conocer por el narrador y comentarista deportivo Ernesto Amaya Esquivel, quien expresó en su cuenta de Facebook:

“Lamentamos profundamente la noticia del fallecimiento del padre de Yaser Julio González, quien llevaba semanas hospitalizado luchando por su salud. Yaser, exjugador de Pinar del Río y muy querido en la más occidental de las provincias, se había trasladado a La Habana este año para cuidar de él. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a Yaser Julio y a toda su familia en este difícil momento. Que descanse en paz.”

También el periodista deportivo Yasel Porto dedicó unas emotivas palabras en un video compartido en redes sociales, donde lamentó “una información muy triste, dolorosa, que ha estado trascendiendo en los últimos minutos a través de las redes sociales”.

“Se trata del fallecimiento del padre de uno de los buenos peloteros actualmente de la Serie Nacional… me refiero a Yaser Julio González, actualmente en la nómina de Industriales, después de varios años con un rendimiento muy estelar con Pinar del Río”, dijo Porto, quien añadió: “Mis condolencias para él, el pésame para su familia, para los amigos, para la gente cercana tanto de su padre como también de Yaser Julio. Luz eterna para el alma de su papá.”

Un pelotero con corazón de Veguero

Aunque nació en el municipio del Cerro, en La Habana, Yaser Julio González nunca ocultó su simpatía por los equipos de Pinar del Río, a los que considera ejemplo de dedicación y entrega.

Tal como relató en una entrevista al diario Granma, “siempre simpaticé con los conjuntos pinareños. Omar Linares es a quien más he admirado. Además, mi mamá nació allá y, por tanto, hay lazos familiares que me unen a esa tierra”.

Debutó en la LI Serie Nacional (2011-2012) como jardinero del equipo Metropolitanos, pero tras la desaparición del conjunto se incorporó a la nómina pinareña, donde alcanzó su consagración.

En la LV Serie Nacional, lideró varios departamentos ofensivos con un average de .355 y diez cuadrangulares en apenas 45 juegos, cifras que confirmaron su poder al bate.

Durante tres años estuvo en República Dominicana, entrenando con el sueño de llegar a las Grandes Ligas. A su regreso a Cuba, volvió a vestir el uniforme de Pinar del Río, con el que recuperó su nivel y se consolidó como uno de los jonroneros más destacados de la pelota cubana.

En la Serie 60, ganó el derby de jonrones del Juego de las Estrellas al conectar 15 vuelacercas, y en la Serie 61 cerró con 13 jonrones, 52 empujadas y 46 anotadas.

Más allá de sus números, González ha sido reconocido por su disciplina y carácter dentro del terreno. Por eso, la noticia de la pérdida de su padre ha generado muestras de cariño y apoyo de fanáticos y colegas en todo el país.