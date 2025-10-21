Autoridades descartan accidente en hallazgo de cadáver junto a vía del tren en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) confirmó este lunes que el hombre hallado sin vida junto a la línea del tren en Santiago de Cuba no murió como consecuencia de un accidente ferroviario, según los resultados preliminares de la investigación en curso.

En una nota informativa publicada en redes sociales, la empresa estatal precisó que el cadáver fue localizado “durante la mañana de antier” en un tramo de la vía férrea de esa ciudad oriental, pero las pesquisas demostraron que ningún tren impactó al individuo.

“El fallecimiento no fue causado por un accidente ferroviario. Las investigaciones confirman que el individuo no fue impactado por un tren”, señala el comunicado oficial, que intenta poner fin a las especulaciones que circularon tras el hallazgo.

De acuerdo con la UFC, el tramo donde apareció el cuerpo solo es utilizado por trenes nacionales para maniobras de inversión de coches, y durante la noche previa no se registró el paso de ningún convoy por la zona.

El hallazgo, reportado inicialmente por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, generó conmoción en la población santiaguera, que manifestó su preocupación por el aumento de hechos violentos y la falta de información oportuna por parte de las autoridades.

Vecinos del área, ubicada entre el Paseo de Martí y la Avenida Patria, aseguran que se trata de un punto transitado por peatones que buscan atajos entre las dos arterias principales de la ciudad. Sin embargo, el suceso reavivó el debate sobre la inseguridad creciente y la ausencia de patrullaje en zonas poco iluminadas.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni las causas exactas de su muerte, mientras las autoridades competentes continúan las investigaciones.

La Unión de Ferrocarriles aseguró que mantendrá informada a la población a través de sus canales oficiales cuando existan nuevos detalles sobre el caso.