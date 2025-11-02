Trump ordena al Departamento de Defensa que planifique posible acción militar contra Nigeria

Vídeos relacionados:

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este sábado al Pentágono prepararse para una probable operación militar en Nigeria.

“Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy probable que entre en ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades”, escribió Trump en redes sociales.

“Por la presente, instruyo a nuestro Departamento de Guerra para que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, brutal y contundente, ¡tal como los terroristas atacan a nuestros amados cristianos!”, agregó.

El anuncio se produjo luego de que el viernes el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu negara las acusaciones de la Administración Trump.

“La libertad y la tolerancia religiosa han sido y siempre serán un principio fundamental de nuestra identidad colectiva. Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta. Nigeria es un país con garantías constitucionales para proteger a los ciudadanos de todas las religiones”, dijo el mandatario.

El viernes, Trump había puesto el asunto nigeriano en el centro de interés, tras declarar que “el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria” y culpar a los grupos radicales islámicos de esta amenaza.

Los atentados contra los cristianos nigerianos, la mitad de la población del país, se han sucedido en los últimos años, en un clima de incertidumbre asaeteado por grupos radicales islámicos en el norte del país, que no excluye a la población musulmana.

En 2022, hombres armados atacaron una iglesia católica en el suroeste de Nigeria durante la misa del domingo, matando al menos a 50 personas, entre ellas mujeres y niños.