Trump ordena al Departamento de Defensa que planifique posible acción militar contra Nigeria

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este sábado al Pentágono prepararse para una probable operación militar en Nigeria.
“Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá de inmediato toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy probable que entre en ese país, ahora deshonrado, con todas las armas en la mano, para aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades”, escribió Trump en redes sociales.
“Por la presente, instruyo a nuestro Departamento de Guerra para que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, brutal y contundente, ¡tal como los terroristas atacan a nuestros amados cristianos!”, agregó.
El anuncio se produjo luego de que el viernes el presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu negara las acusaciones de la Administración Trump.
“La libertad y la tolerancia religiosa han sido y siempre serán un principio fundamental de nuestra identidad colectiva. Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta. Nigeria es un país con garantías constitucionales para proteger a los ciudadanos de todas las religiones”, dijo el mandatario.
Lo más leído hoy:
El viernes, Trump había puesto el asunto nigeriano en el centro de interés, tras declarar que “el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria” y culpar a los grupos radicales islámicos de esta amenaza.
Los atentados contra los cristianos nigerianos, la mitad de la población del país, se han sucedido en los últimos años, en un clima de incertidumbre asaeteado por grupos radicales islámicos en el norte del país, que no excluye a la población musulmana.
En 2022, hombres armados atacaron una iglesia católica en el suroeste de Nigeria durante la misa del domingo, matando al menos a 50 personas, entre ellas mujeres y niños.
Preguntas frecuentes sobre la posible acción militar de Estados Unidos en Nigeria
¿Por qué Donald Trump considera una acción militar en Nigeria?
Donald Trump ha amenazado con una posible intervención militar en Nigeria debido a lo que él considera una persecución y asesinato de cristianos en el país. Trump culpa a los grupos radicales islámicos de estos ataques y ha advertido que si el gobierno nigeriano no toma medidas, Estados Unidos podría intervenir para "aniquilar a los terroristas islámicos".
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nigeriano a las acusaciones de Trump?
El presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha negado las acusaciones de Trump, afirmando que Nigeria promueve la libertad y la tolerancia religiosa y no apoya la persecución religiosa. Tinubu enfatizó que el país cuenta con garantías constitucionales para proteger a los ciudadanos de todas las religiones.
¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas de una intervención militar de EE.UU. en Nigeria?
Una intervención militar de Estados Unidos en Nigeria podría tener graves implicaciones geopolíticas, alterando las relaciones de EE.UU. en África y con otras potencias mundiales. Además, podría intensificar las tensiones religiosas y políticas en la región, complicando aún más el panorama de seguridad y estabilidad en África Occidental.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.