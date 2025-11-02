Tensión en el Caribe: EE.UU. hunde otro barco de presuntos narcos en operación secreta

El Ejército de Estados Unidos ejecutó este sábado un nuevo ataque letal en el mar Caribe contra una embarcación sospechosa de dedicarse al narcotráfico, en el marco de la ofensiva militar ordenada por el presidente Donald Trump para combatir a las llamadas ‘Organizaciones Terroristas Designadas’ (OTD) vinculadas al tráfico de drogas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la operación a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). “Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada en el Caribe”, escribió el funcionario, asegurando que los tres hombres a bordo, calificados como “narcoterroristas”, murieron durante la acción.

El ataque, realizado según Hegseth en aguas internacionales, no dejó bajas entre las fuerzas estadounidenses. El secretario añadió que el barco “transportaba estupefacientes” y navegaba por una ruta marítima conocida por las autoridades como corredor de contrabando.

Con este, ya suman quince ataques confirmados desde el inicio de la campaña militar en septiembre, una operación que Washington describe como parte de su “guerra contra los narco-terroristas”, y que ha dejado al menos 64 muertos en el Caribe y el Pacífico oriental, según recuentos de medios estadounidenses.

“Estos narcoterroristas están trayendo drogas para envenenar a los estadounidenses. No lo conseguirán. Los trataremos exactamente como tratamos a Al-Qaeda”, advirtió Hegseth, quien ha endurecido su discurso desde que asumió la jefatura del Departamento de Defensa.

Sin embargo, el nuevo ataque vuelve a reavivar las críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Legisladores demócratas y organizaciones internacionales cuestionan la legalidad de las operaciones, ejecutadas sin supervisión judicial y fuera del territorio estadounidense.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las acciones de “violaciones del derecho internacional” y exigió el cese inmediato de las “ejecuciones extrajudiciales en el mar”.

Por su parte, fuentes citadas por CNN revelaron que el Departamento de Justicia elaboró un dictamen clasificado que autoriza el uso de fuerza letal contra una lista secreta de cárteles, bajo el argumento de que representan “una amenaza inminente” para los ciudadanos estadounidenses.

Aunque el Pentágono defiende la campaña como una ofensiva “quirúrgica” contra redes criminales, las críticas crecen por la falta de transparencia y por los riesgos que implica la expansión militar estadounidense en aguas del Caribe, que apunta al régimen venezolano de Nicolás Maduro como objetivo central de la campaña contra los cárteles de la droga en la región.