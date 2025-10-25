Muere madre cubana de 30 años a causa "del virus": Familia paga 20 mil pesos por el carro fúnebre y llega sin féretro

Vídeos relacionados:

Una joven de 30 años falleció en el barrio de Lawton, en La Habana, presuntamente a causa de un virus no identificado que continúa afectando a varias provincias del país.

La noticia ha generado conmoción y denuncias en redes sociales sobre la falta de atención médica y recursos funerarios. Cuando la familia fue al policlínico a reportar la muerte no había ni certificados de defunción, relató un familiar al perfil de Facebook del influencer y cantautor Saúl Manuel.

Un familiar relató que la joven murió sin recibir medicamentos adecuados, pues no había medicinas disponibles para tratarla. Tampoco se le realizó autopsia.

Tras su fallecimiento, permaneció varias horas en su casa debido a que no había carro fúnebre disponible.

Finalmente, la familia tuvo que pagar 20 mil pesos para que llegara un vehículo, que incluso arribó sin ataúd para colocarla. Fue trasladada directamente al cementerio para ser enterrada.

La víctima, según los allegados, era madre de dos hijos.

En redes sociales, varios usuarios identificados como vecinos de Lawton aseguraron que en los últimos días se han registrado otros fallecimientos con síntomas similares.

Sin embargo, las autoridades cubanas no han informado de forma oficial qué tipo de virus se encuentra circulando actualmente.

La situación ocurre en medio de una grave crisis sanitaria en Cuba, donde la población denuncia brotes de dengue y otras enfermedades víricas que se agravan por la falta de medicamentos, reactivos y transporte sanitario.

Los reportes ciudadanos coinciden con un incremento de los contagios y muertes por enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, mientras los hospitales enfrentan un colapso por falta de insumos básicos y de personal médico suficiente para atender la emergencia.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) no ha emitido declaraciones sobre este caso en particular, aunque recientemente reconoció la existencia de una emergencia epidemiológica en la isla, marcada por la escasez de insecticidas, combustible y recursos para fumigar.