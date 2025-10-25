Muere madre cubana de 30 años a causa "del virus": Familia paga 20 mil pesos por el carro fúnebre y llega sin féretro

La joven se enfermó y la familia alega que no había ni medicinas para tratarla.

Sábado, 25 Octubre, 2025 - 14:16

Joven cubana © Facebook / Saúl Manuel
Joven cubana Foto © Facebook / Saúl Manuel

Vídeos relacionados:

Una joven de 30 años falleció en el barrio de Lawton, en La Habana, presuntamente a causa de un virus no identificado que continúa afectando a varias provincias del país.

La noticia ha generado conmoción y denuncias en redes sociales sobre la falta de atención médica y recursos funerarios. Cuando la familia fue al policlínico a reportar la muerte no había ni certificados de defunción, relató un familiar al perfil de Facebook del influencer y cantautor Saúl Manuel. 

Un familiar relató que la joven murió sin recibir medicamentos adecuados, pues no había medicinas disponibles para tratarla. Tampoco se le realizó autopsia. 

Publicación en Facebook

Tras su fallecimiento, permaneció varias horas en su casa debido a que no había carro fúnebre disponible.

Finalmente, la familia tuvo que pagar 20 mil pesos para que llegara un vehículo, que incluso arribó sin ataúd para colocarla. Fue trasladada directamente al cementerio para ser enterrada.

Lo más leído hoy:

La víctima, según los allegados, era madre de dos hijos.

En redes sociales, varios usuarios identificados como vecinos de Lawton aseguraron que en los últimos días se han registrado otros fallecimientos con síntomas similares.

Sin embargo, las autoridades cubanas no han informado de forma oficial qué tipo de virus se encuentra circulando actualmente.

La situación ocurre en medio de una grave crisis sanitaria en Cuba, donde la población denuncia brotes de dengue y otras enfermedades víricas que se agravan por la falta de medicamentos, reactivos y transporte sanitario.

Los reportes ciudadanos coinciden con un incremento de los contagios y muertes por enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, mientras los hospitales enfrentan un colapso por falta de insumos básicos y de personal médico suficiente para atender la emergencia.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) no ha emitido declaraciones sobre este caso en particular, aunque recientemente reconoció la existencia de una emergencia epidemiológica en la isla, marcada por la escasez de insecticidas, combustible y recursos para fumigar.

COMENTAR

Archivado en:

Crisis sanitaria
Noticias de Cuba
La Habana
Mosquitos Aedes Aegypti
Medicamentos en Cuba
Familia cubana
Medicamentos
Carros fúnebres
Cementerios
Combustible
Fumigación
Noticias en 2025
Noticias en Octubre del 2025
Noticias del Sábado, 25 de Octubre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada