Muere joven en Cárdenas por dengue hemorrágico

La ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, vive una nueva jornada de luto e indignación tras la muerte de Yuniel, un joven cubano que perdió la vida víctima del dengue hemorrágico, una enfermedad que avanza con fuerza en varias zonas del país en medio de un panorama sanitario cada vez más precario y el silencio del régimen, que asegura no hay fallecidos por esa enfermedad.

La noticia fue confirmada este domingo por el comunicador Christian Arbolaez, quien la compartió en su perfil de Facebook junto a un emotivo mensaje que describía a Yuniel como un joven fuerte, trabajador, lleno de sueños y muy querido por su comunidad.

Según los relatos de vecinos, Yuniel comenzó a presentar síntomas como fiebre alta, dolor intenso en el cuerpo y malestar general.

Fue trasladado al Hospital Julio Miguel Aristegui Villamil, pero el virus avanzó con rapidez y agresividad.

En la tarde-noche, su corazón se detuvo, provocando una conmoción profunda entre familiares y allegados.

El aumento de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue hemorrágico, el chikungunya y el oropouche, ha generado una alarma creciente en la población.

En los barrios de Cárdenas, se repite una frase que retrata el sentir colectivo: “Esto se salió de control”, subrayó Arbolaez.

Vecinos denuncian que la falta de fumigación, los salideros de agua, la basura acumulada y el deterioro de las condiciones sanitarias han convertido cada charco en un criadero de mosquitos y cada hogar en una trinchera sin recursos.

La muerte de Yuniel ha puesto rostro a una crisis que muchos sienten cercana.

“No era una estadística”, escribió Arbolaez quien añadió: “Era hijo, amigo, compañero, padre”.

Su fallecimiento no solo deja un vacío en su entorno, sino también una herida abierta en una comunidad que se siente abandonada y sin respuestas.

Hoy Cárdenas llora. Llora por Yuniel, por su familia, por sus hijos.

Llora por cada vida que se apaga sin necesidad, por una ciudad que pide auxilio a gritos, por un país donde las soluciones llegan tarde y el dolor se acumula en silencio, denunció el comunicador, una de las voces más activas en la defensa de la cultura y de la población de Cárdenas.

La conmoción en redes sociales ha sido intensa, con decenas de mensajes que reflejan la tristeza, la rabia y el sentido de pérdida que ha dejado la muerte de Yuniel. Varios familiares y amigos cercanos compartieron sus palabras de despedida y exigieron responsabilidades.

Sylce Alfonso, prima del joven, escribió con dolor: “Era mi primo. Sentimos mucho dolor e impotencia. Y las palabras no alcanzan para expresar todo lo que se siente con esta pérdida”.

Maria Del Carmen Lamas, familiar cercana, expresó: “Nuestro querido Yuni, un miembro de nuestra familia que se va cuando tenía un mundo por delante. Qué tristeza has dejado en familiares y amigos. Eras un joven con muchos sueños y te fueron negados por una enfermedad que se pudo haber evitado de no existir ese abandono total que hay en todas partes de Cuba. Ojalá tu abuelita Zena, que tanto amabas, pueda soportar este golpe tan cruel. Descansa en paz, niño bello”.

Amarys Fernández, amiga del joven, escribió: “Pero por Dios, no lo puedo creer Yuniel… Qué noticia tan fuerte… Qué dolor me ha dado en el alma… Lo conozco… Me he quedado sin palabras”.

Aristides Rodríguez, vecino de Camarioca, contó: “Una persona especial. No lo podía creer cuando lo supe. Todo Boca de Camarioca sintió su muerte”.

Otros usuarios expresaron su indignación ante el manejo de la situación sanitaria en el país.

Karen Liz criticó con dureza a las autoridades: “Todavía va a decir la descarada directora de salud pública que no hay fallecidos… Claro que no hay, porque no ha sido ninguno de su familia. No quieran esconder más las cosas, ya han sido varios y no hacen nada. ¿Acaso Díaz-Canel les está dando un paquete de pollo por dejar morir a las personas?”.

Isabel Rodríguez añadió: “Qué barbaridad. El gobierno en Cuba está asesinando a la población. Muy doloroso lo que está sucediendo. Un joven lleno de vida. Ahora no hay doctores, ni medicamentos, ni vergüenza”.

María del Carmen Valdés Cabrera escribió: “Qué triste. Mientras tanto el Ministerio de Salud Pública dice que no hay muertes y que todo está bajo control. Bando de descarados, vive bien, indolentes… Qué horror”.

Rubi Roque también dejó su mensaje: “Ahora sí, Dr. Durán, Ministro de Salud Pública… Según ustedes todo está controlado, no hay fallecidos. ¿Y esto qué es? ¡Respeten al pueblo y a las familias cubanas!”

Estos comentarios reflejan no solo el dolor por la pérdida de Yuniel, sino también el hartazgo acumulado ante una situación que muchos sienten como insostenible. Una tragedia que ha golpeado el corazón de una comunidad y que, según quienes lo conocieron, no debió haber ocurrido.

La tragedia que sacudió a Cárdenas con la muerte de Yuniel ocurre en medio de un escenario sanitario cada vez más deteriorado en Matanzas.

Aunque las autoridades han tratado de transmitir normalidad con actividades como la celebración de la Semana de la Cultura, lo cierto es que la provincia enfrenta una oleada de contagios por dengue, fiebre y otras enfermedades infecciosas que colapsan hospitales y generan alarma en la población.

Las propias autoridades sanitarias de la provincia reconocieron que los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti son alarmantes en varios municipios, entre ellos Cárdenas, donde la situación epidemiológica ha sido catalogada como de alto riesgo.

Como parte de las medidas emergentes, el gobierno movilizó a 2,500 estudiantes de Ciencias Médicas para apoyar las labores de control vectorial, una acción que evidencia la falta de personal profesional disponible para enfrentar la crisis.

El colapso del sistema de salud ha sido objeto de crítica incluso desde espacios oficialistas. Un periodista matancero expresó duras palabras contra las condiciones hospitalarias y la falta de respuesta estatal, calificando como inaceptable que se maquille la realidad mientras la población enferma y muere sin atención adecuada.

La improvisación ante el desborde de pacientes ha llevado incluso a que el gobierno habilite un hospital infantil para internar adultos con fiebre, una medida desesperada que confirma la saturación de las instalaciones médicas tradicionales y la falta de previsión frente a brotes previsibles por las condiciones ambientales y estructurales.

