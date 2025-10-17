“Matanzas parece hoy una ciudad de zombies”: periodista describe el impacto del chikungunya en su provincia

Torres criticó la falta de respuestas del sistema de salud y la demora de las autoridades en reconocer la magnitud del brote

“Ya en Matanzas quedan pocos por caer con alguna arbovirosis”, escribió la periodista Yirmara Torres Hernández en una publicación que retrata el colapso sanitario y humano que vive la provincia ante la expansión del chikungunya.

Según Torres, las autoridades comenzaron a reaccionar cuando el brote llevaba “mes y medio o dos en crecimiento y proliferación”.

Lamentó que en ese tiempo los matanceros enfrentaran la epidemia “en el peor momento: con apagones de 22 horas, falta de agua y sin condiciones mínimas para enfrentar esas arbovirosis que nos dejaron tirados”.

“Matanzas parece hoy una ciudad de zombies… así andamos, doblados, adoloridos. Basta con salir a la calle y mirar”, escribió, con un tono desesperado y empático, en su cuenta de Facebook, la exdirectora de la Unión de Periodistas de Cuba en la occidental provincia.

Al mismo tiempo aseguró que “ya no hace falta pesquisa para saber cuántas personas enfermaron”, porque “hay cuadras enteras, pueblos casi enteros, familias casi enteras infectadas”.

La comunicadora denunció además la ausencia de fumigaciones y el abandono estatal. “A mi cuadra nunca vino nadie a pesquisar ni a fumigar dentro de los hogares. Un día pasó un tractor, con más ruido que humo”.

Aun así, destacó la solidaridad vecinal que ha permitido sobrellevar la crisis: “Nos hemos ayudado con tabletas de paracetamol, sales de rehidratación o cargando cubos de agua. Esa solidaridad hermosa es lo que nos salva”.

Torres pidió que otras provincias aprendan de lo sucedido en Matanzas y actúen a tiempo. “Solo rezo por La Habana… Ojalá no mueran personas, como ha pasado y aún sucede aquí. La vida humana es sagrada y hay que cuidarla”, advirtió.

La periodista cerró su denuncia con una crítica frontal a la opacidad informativa que ha caracterizado la gestión del brote.

“Para enfrentar estas enfermedades hacía falta información. La información es poder. Informar no es alarmar, y en salud es primordial. Ya es tarde para Matanzas, pero aún es válido para las provincias que van camino al pico”.

Semanas atrás, Torres publicó en Facebook un emotivo mensaje en el que denunció fallecimientos por el brote de chikungunya en su comunidad, una revelación que desmintió categóricamente las declaraciones oficiales que negaban la existencia de muertes.

De igual manera, la historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que las autoridades nacionales y provinciales estaban manipulando la información sobre la epidemia que azota la provincia de Matanzas.

Poco después, la emisora estatal Radio 26 de Matanzas emitió un comunicado a través de la directora provincial de Radio en Matanzas, Odalys Oriol Miranda Suárez, en un intento por desacreditar a Torres.

Miranda acusó a plataformas digitales de "manipular" la publicación de Torres y afirmó que su denuncia era una acción intencionada "contra el sistema" en lugar de una "preocupación legítima".

El 15 de octubre, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reconoció oficialmente la muerte de tres personas por dengue en lo que va de 2025.

Este anuncio, realizado por la viceministra Carilda Peña García, representó el primer reconocimiento institucional de muertes por arbovirosis este año, poniendo fin a semanas de silencio y desmentidos ante los reportes ciudadanos que alertaban sobre el incremento de casos graves, particularmente en Matanzas.

Varias provincias cubanas como Holguín, Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y La Habana experimentan un repunte de las arbovirosis.

