Situación epidemiológica en Ciego de Ávila podría agravarse tras las lluvias del huracán Melissa

La provincia de Ciego de Ávila enfrenta un panorama sanitario alarmante: dengue, Oropouche y Chikungunya circulan simultáneamente en varios municipios, y las lluvias del huracán Melissa amenazan con agravar aún más la crisis.

Aunque el semanario oficial Invasor asegura que se "mantienen acciones antivectoriales", la realidad que describen los propios funcionarios de Salud revela un sistema desbordado y una población desamparada ante la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Según el director provincial de Salud, Dr. Kesnel Lima Ruíz, en el territorio "circulan los serotipos 2, 3 y 4 del dengue", una combinación que eleva el riesgo de formas graves y de complicaciones en pacientes que ya han padecido la enfermedad.

También reconoció el aumento de casos febriles y la presencia confirmada de los virus Oropouche y Chikungunya, dos infecciones transmitidas por vectores que en otras regiones del Caribe han provocado brotes de gran magnitud.

El propio funcionario advirtió sobre la necesidad de seguimiento médico para quienes han sufrido alguna de estas enfermedades, ya que pueden desarrollar secuelas hepáticas y otras complicaciones hasta tres meses después.

Sin embargo, en la práctica, el sistema de salud carece de recursos, personal y medios diagnósticos para garantizar ese control, y las poblaciones afectadas se quejan de no recibir fumigación ni asistencia sanitaria oportuna.

Un escenario ideal para los mosquitos, y un Estado ausente

Las lluvias de Melissa, que inundaron calles, viviendas y solares, han dejado acumulaciones de agua estancada en barrios enteros, donde la basura y el deterioro del alcantarillado generan un terreno fértil para la reproducción del Aedes aegypti.

Este mosquito, transmisor del dengue, se multiplica fácilmente en condiciones de calor y humedad como las que predominan ahora en la región.

Pese a ello, la respuesta institucional es mínima: se reducen a bloqueos de casos y fumigaciones focalizadas, lo que significa que solo se interviene en las viviendas donde ya hay enfermos y en las colindantes.

En los hechos, se trata de medidas reactivas e insuficientes frente a una crisis que se agrava sin control.

El propio periódico oficial admite que Ciego de Ávila y Morón están en fase de transmisión activa, mientras otros municipios -Chambas, Florencia, Majagua, Venezuela y Baraguá- presentan índices de infestación tan altos que los ubican en situación de alto riesgo.

Sin embargo, el gobierno insiste en transmitir una imagen de normalidad, amparado en la declaración de la Defensa Civil que dio por terminada la Fase de Alerta ciclónica y proclamó el regreso a la "normalidad" pocas horas después del huracán.

La población, en cambio, sabe que la emergencia no ha terminado.

Los vecinos conviven con aguas pestilentes, larvas visibles en zanjas y tanques, y ausencia total de fumigación.

En barrios como Ciro Redondo, los residentes han denunciado vivir entre aguas negras durante más de un mes sin respuesta de las autoridades sanitarias ni de Acueducto y Alcantarillado.

La salud pública, entre la escasez y la propaganda

Mientras las autoridades locales piden "acudir al médico ante cualquier fiebre o malestar", los hospitales avileños carecen de medicamentos, reactivos y equipos diagnósticos básicos.

Muchos pacientes son enviados de regreso a casa sin pruebas confirmatorias ni seguimiento, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.

El gobierno, por su parte, sigue culpando al clima y a la "indisciplina social" por el avance de las enfermedades, pero omite su propia responsabilidad en el deterioro del sistema sanitario y el abandono de las campañas de control vectorial.

El país no cuenta con combustible suficiente para garantizar las fumigaciones, y la falta de personal -tras años de éxodo médico y bajos salarios- ha paralizado los programas de vigilancia epidemiológica.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, reconoció recientemente un incremento significativo de los casos febriles en todo el país, con transmisión activa en más de un centenar de municipios.

Sin embargo, su recomendación de "no quedarse enfermo en casa" contrasta con la realidad de miles de cubanos que no encuentran médicos disponibles ni hospitales con capacidad para atenderlos.

Un riesgo que se multiplica

Con el paso de Melissa, las lluvias intensas y las inundaciones dejan tras de sí un caldo de cultivo perfecto para el resurgimiento del dengue y otras arbovirosis.

A medida que el agua se acumula en patios, fosas y tanques improvisados, el mosquito Aedes aegypti se multiplica y el riesgo de contagio aumenta, sobre todo en zonas donde la recogida de basura y el drenaje son casi inexistentes.

Lejos de actuar de manera preventiva, el Estado cubano se limita a emitir exhortaciones y consignas.

Las campañas de fumigación, otrora masivas y sistemáticas, hoy son esporádicas o inexistentes, y los ciudadanos deben enfrentar solos la amenaza de un brote epidémico que podría agravarse en los próximos días.

Ciego de Ávila, como buena parte del país, vive atrapada entre el abandono oficial, el colapso sanitario y la propagación de enfermedades que el gobierno no logra -ni parece querer- controlar.

Las lluvias del huracán Melissa no solo dejaron charcos y viviendas anegadas: dejaron al descubierto, una vez más, la fragilidad de un sistema incapaz de proteger la vida y la salud de sus ciudadanos.