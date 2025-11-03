“No he podido volver a Cuba”: Saxofonista cubano toca por el Día de Muertos en México

Vídeos relacionados:

El sonido del saxofón del músico cubano Rogelio Fusté acompañó a cientos de familias mexicanas que acudieron al Panteón Dolores, en Monterrey, para rendir homenaje a sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos.

Fusté, quien lleva 26 años viviendo en México, participa de forma voluntaria cada 2 de noviembre desde hace cinco años, interpretando melodías de jazz y canciones románticas entre flores, veladoras y fotografías que decoran las tumbas.

Su música, dijo, es una forma de acompañar el duelo y al mismo tiempo rendir homenaje a su propio padre, fallecido hace cuatro años.

“En este momento tan bonito, vengo a compartir mi música y a apoyar los sentimientos de las familias que vienen a recordar a sus seres queridos. Mi padre falleció hace cuatro años de un infarto y no he podido ir a Cuba. Entonces, también, desde aquí le rindo homenaje porque fue mi primer maestro y gracias a él vivo de la música”, declaró el saxofonista en entrevista con ABC Noticias México.

Graduado en clarinete y con dominio del saxofón y la flauta, Rogelio Fusté reconoció que al llegar a México le sorprendió la manera en que los mexicanos celebran la muerte con alegría y color, algo que contrasta con las tradiciones cubanas.

“Me pareció algo tan alegre, tan colorido. Es un homenaje lleno de vida, diferente a lo que conocía”, dijo.

El músico es ya una figura esperada en el Panteón Dolores. Los trabajadores del lugar y muchas familias lo reconocen cada año por su gesto de solidaridad y respeto. “Es importante sentir orgullo por nuestras raíces, por nuestra cultura. Yo soy cubano, pero después de tantos años aquí me siento todo un mexicano”, expresó.

Un puente entre culturas

El Día de Muertos, una de las celebraciones más importantes de México, mezcla elementos indígenas y católicos para honrar la memoria de quienes han partido. Cada 1 y 2 de noviembre, las familias levantan altares, decoran con flores de cempasúchil y visitan los panteones para compartir alimentos, música y recuerdos con sus difuntos.

Desde esa fusión entre vida y muerte, Rogelio Fusté ha encontrado una forma de unir sus raíces cubanas con la tradición mexicana, convirtiendo su saxofón en símbolo de memoria y afecto. En medio del bullicio de Monterrey, su música resuena como un eco que recuerda a quienes no pueden volver, pero siguen presentes en el alma.