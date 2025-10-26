Cándido Fabré pide libertad para un miembro de su orquesta preso en Mayabeque

Vídeos relacionados:
El popular músico cubano Cándido Fabré denunció públicamente en sus redes sociales la supuesta detención arbitraria de su compañero de trabajo, Ramiro Arzuaga, conocido en su grupo como “El Moro” o “El Indio”.
Fabré aseguró que su amigo Arzuaga lleva más de siete meses encarcelado sin cargos en la prisión de San José, en la provincia de Mayabeque.
En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el cantante y director de orquesta cubano expresó su angustia y reclamó justicia.
“Ruego a Dios por la salud de todos los enfermos y por la libertad de mi compañero Ramiro Arzuaga, preso sin ningún delito. Allí, en todos los registros, está limpio”, indicó Fabré.
El artista, reconocido por su estilo como improvisador y su trayectoria en la música popular cubana, añadió que el hijo de Arzuaga es "huérfano" y espera por su padre, al igual que sus compañeros de trabajo.
“Exijo revisión y su libertad. ¿Por qué tanta demora? ¿A quién le conviene tal injusticia?”, escribió el músico, visiblemente indignado.
El caso ha generado preocupación entre seguidores y colegas, quienes consideran que se trata de una nueva muestra de represión e impunidad en el sistema judicial cubano.
Detención Arbitraria de Ramiro Arzuaga y el Clamor de Cándido Fabré
¿Por qué está detenido Ramiro Arzuaga, miembro de la orquesta de Cándido Fabré?
Ramiro Arzuaga, conocido como “El Moro” o “El Indio”, lleva más de siete meses encarcelado en la prisión de San José, en la provincia de Mayabeque, sin cargos, según denuncia el músico cubano Cándido Fabré. Fabré asegura que no existen cargos en su contra y que su detención es arbitraria. Esta situación ha generado preocupación entre seguidores y colegas, quienes consideran que se trata de una muestra de represión e impunidad en el sistema judicial cubano.
¿Cómo ha reaccionado Cándido Fabré ante la detención de su compañero?
Cándido Fabré realizó una denuncia pública en sus redes sociales, expresando su angustia y exigiendo justicia para su compañero Ramiro Arzuaga. Fabré ha pedido una revisión del caso y la liberación inmediata de Arzuaga, cuestionando la demora y la falta de justificación para su encarcelamiento. El artista también destacó el impacto emocional en el hijo de Arzuaga, quien espera por su padre.
¿Qué otras detenciones arbitrarias se han reportado en Cuba recientemente?
Además del caso de Ramiro Arzuaga, se han reportado otras detenciones arbitrarias en Cuba, como la de Nando Obdc, quien se encuentra en huelga de hambre en una prisión de Güines, y la de Maykel Castillo, trasladado a la cárcel de Kilo 8 para enfrentar nuevos cargos. Estas detenciones reflejan un patrón de represión contra activistas y artistas críticos con el régimen cubano, según denuncian diversas organizaciones y familiares de los detenidos.
¿Cuál es el impacto emocional en Cándido Fabré por la detención de su compañero y otras pérdidas recientes?
Cándido Fabré ha estado visiblemente afectado por la detención de Ramiro Arzuaga y por la pérdida de varios seres queridos, incluida su hermana Teresa y el flautista de su orquesta, Rubén Leliebre. Fabré ha expresado su dolor y frustración en redes sociales, y ha pedido apoyo y comprensión en estos momentos difíciles, destacando la importancia de la solidaridad y la justicia.
