Cándido Fabré pide libertad para un miembro de su orquesta preso en Mayabeque

Vídeos relacionados:

El popular músico cubano Cándido Fabré denunció públicamente en sus redes sociales la supuesta detención arbitraria de su compañero de trabajo, Ramiro Arzuaga, conocido en su grupo como “El Moro” o “El Indio”.

Fabré aseguró que su amigo Arzuaga lleva más de siete meses encarcelado sin cargos en la prisión de San José, en la provincia de Mayabeque.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, el cantante y director de orquesta cubano expresó su angustia y reclamó justicia.

“Ruego a Dios por la salud de todos los enfermos y por la libertad de mi compañero Ramiro Arzuaga, preso sin ningún delito. Allí, en todos los registros, está limpio”, indicó Fabré.

El artista, reconocido por su estilo como improvisador y su trayectoria en la música popular cubana, añadió que el hijo de Arzuaga es "huérfano" y espera por su padre, al igual que sus compañeros de trabajo.

Lo más leído hoy:

“Exijo revisión y su libertad. ¿Por qué tanta demora? ¿A quién le conviene tal injusticia?”, escribió el músico, visiblemente indignado.

El caso ha generado preocupación entre seguidores y colegas, quienes consideran que se trata de una nueva muestra de represión e impunidad en el sistema judicial cubano.