Juez fija fecha en noviembre para el juicio contra Chocolate MC por amenazas en redes sociales

Vídeos relacionados:

Un juez del condado de Miami-Dade fijó para el lunes 10 de noviembre el inicio del juicio contra el reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, acusado de emitir amenazas de muerte en redes sociales.

Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez Milton Hirsch rechazó el argumento de la defensa que intentaba amparar los mensajes del artista bajo la libertad de expresión, al considerar que constituyen “amenazas verdaderas” y no están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La Fiscalía sostiene que Chocolate MC ofreció una recompensa de 100 mil dólares a quien atacara a Damián Valdés Galloso, señalado del asesinato del también reguetonero cubano El Taiger.

Entre las publicaciones analizadas se citan frases como: “Si la policía no te mata, te vamos a matar” y “Cien mil dólares por tu cabeza”, acompañadas de emojis y alusiones a la pandilla ZMF.

El abogado del artista, Adolfo Gil, afirmó ante las cámaras de Telemundo 51 que su cliente es “100% inocente” y actualmente está bajo evaluación psicológica.

Por su parte, Yelena Ramírez, pareja del músico, se mostró optimista: “Le pusieron el juicio para el día 10, eso es positivo. Es probable que el pronto salga libre de todo esto”.

Lo más leído hoy:

Las audiencias continuarán el miércoles, con la participación de la defensa y la Fiscalía.