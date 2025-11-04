Juez fija fecha en noviembre para el juicio contra Chocolate MC por amenazas en redes sociales

Vídeos relacionados:
Un juez del condado de Miami-Dade fijó para el lunes 10 de noviembre el inicio del juicio contra el reguetonero cubano Yosvany Sierra Hernández, conocido como Chocolate MC, acusado de emitir amenazas de muerte en redes sociales.
Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez Milton Hirsch rechazó el argumento de la defensa que intentaba amparar los mensajes del artista bajo la libertad de expresión, al considerar que constituyen “amenazas verdaderas” y no están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Fiscalía sostiene que Chocolate MC ofreció una recompensa de 100 mil dólares a quien atacara a Damián Valdés Galloso, señalado del asesinato del también reguetonero cubano El Taiger.
Entre las publicaciones analizadas se citan frases como: “Si la policía no te mata, te vamos a matar” y “Cien mil dólares por tu cabeza”, acompañadas de emojis y alusiones a la pandilla ZMF.
El abogado del artista, Adolfo Gil, afirmó ante las cámaras de Telemundo 51 que su cliente es “100% inocente” y actualmente está bajo evaluación psicológica.
Por su parte, Yelena Ramírez, pareja del músico, se mostró optimista: “Le pusieron el juicio para el día 10, eso es positivo. Es probable que el pronto salga libre de todo esto”.
Las audiencias continuarán el miércoles, con la participación de la defensa y la Fiscalía.
Preguntas frecuentes sobre el juicio de Chocolate MC
¿Cuándo comenzará el juicio de Chocolate MC por amenazas en redes sociales?
El juicio contra Chocolate MC comenzará el lunes 10 de noviembre. El reguetonero cubano enfrenta cargos por emitir amenazas de muerte a través de redes sociales, específicamente contra Damián Valdés Galloso.
¿Cuáles son los cargos específicos que enfrenta Chocolate MC?
Chocolate MC enfrenta dos cargos principales: amenazas escritas de matar o causar lesiones corporales y solicitar el asesinato en primer grado. La Fiscalía sostiene que utilizó redes sociales para difundir amenazas contra Damián Valdés Galloso.
¿Qué consecuencias legales podría enfrentar Chocolate MC si es declarado culpable?
Si Chocolate MC es declarado culpable de los cargos de conspiración para asesinar, podría enfrentar una condena de cadena perpetua. Las acusaciones son consideradas delitos graves bajo las leyes del estado de Florida.
¿Cuál ha sido la postura de la defensa de Chocolate MC ante las acusaciones?
El abogado de Chocolate MC, Adolfo Gil, ha afirmado que su cliente es "100% inocente" y que está bajo evaluación psicológica. La defensa intentó amparar los mensajes del artista bajo la libertad de expresión, pero el juez Milton Hirsch rechazó este argumento.
¿Qué otros problemas legales ha enfrentado Chocolate MC en el pasado?
Chocolate MC ha tenido un historial legal complicado, con antecedentes de violencia doméstica, posesión de drogas y alteración del orden público. Este es su noveno arresto en ocho años, y el caso actual podría ser el más determinante en su carrera.
