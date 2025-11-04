Emiten alerta por incremento del caracol africano en Jaruco, Mayabeque

Vídeos relacionados:

Autoridades del Grupo Territorial de Política de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en el municipio de Jaruco, provincia de Mayabeque, emitieron este miércoles una alerta ante el aumento del caracol gigante africano, una especie invasora que representa una seria amenaza para la agricultura y la salud pública.

La especialista principal del CITMA en el territorio, Yaileny Quintana, explicó al medio local Radio Jaruco que este molusco —detectado en la zona desde junio de 2019— se reproduce con gran rapidez y puede alimentarse de una amplia variedad de plantas, causando daños significativos a cultivos, jardines y ecosistemas naturales.

El caracol gigante africano (Achatina fulica) es considerado una de las especies invasoras más peligrosas del mundo.

Además de su impacto ambiental, puede portar parásitos como el Angiostrongylus cantonensis, responsable de infecciones que afectan el sistema nervioso humano.

Las autoridades locales instaron a la población a mantener la vigilancia y reportar cualquier avistamiento del caracol, evitar su manipulación directa y no trasladarlo a otras áreas.

También se recomendó reforzar las labores de limpieza, eliminar posibles refugios y participar en las campañas de recolección y control.

Según Quintana, las zonas más invadidas por el molusco se concentran en las áreas cercanas a la escuela primaria Raúl Hernández y al Policlínico Docente Integral Noelio Capote, en la cabecera municipal.

“La colaboración de la comunidad es fundamental para contener esta amenaza y proteger tanto la agricultura como la salud pública”, subrayó.

El CITMA y las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a los vecinos a participar activamente en la detección temprana y eliminación de los ejemplares, así como a informar a los centros de higiene y epidemiología sobre cualquier foco detectado.

Los pobladores reaccionaron a la publicación y confirmaron que los caracoles están invadiendo los patios familiares.

"El patio de mi casa esté completamente invadido, ellos son lo dueños de todo el terreno, los niños apenas pueden salir a los patios a jugar y entran hasta la terraza", afirmó una mujer.

Si bien las autoridades plantearon diversas estrategias para combatir esta plaga, incluyendo campañas de sensibilización y recolección manual de los caracoles, luego dijeron que "la falta de recursos y la necesidad de una coordinación efectiva entre las diferentes instituciones y la comunidad hacen que la erradicación sea un desafío complicado".

En todas las provincias cubanas hay reportes de la expansión del caracol, y en algunos como Camagüey ya está considerado como una plaga.