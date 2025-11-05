Cubana gasta 400 pesos en el pan para una semana de merienda escolar

La creadora de contenidos cubana Alianis Leyva González (@alianisleyva) compartió en sus redes sociales un video que refleja la dura realidad económica que viven miles de familias en la isla.

Según explicó, gasta 400 pesos cubanos en la compra de dos bolsas de pan para garantizar la merienda escolar y el desayuno de su hijo durante una semana.

"De las dos bolsas, con seis panes cada una, la primera es solo para la escuela y la otra para los desayunos", explicó la joven madre, quien además reveló que debe congelar los panes para que no se echen a perder y le duren toda la semana.

Leyva vive en un municipio donde el pan escasea, pues solo cuentan con la panadería estatal que vende un pequeño pan por la libreta de abastecimiento a cada consumidor.

"El pan que venden por la libre lo traen desde otras ciudades y no siempre hay", lamentó.

La cubana también recordó que el salario medio en el país ronda los 2.100 pesos, lo que evidencia lo difícil que resulta alimentar dignamente a los niños. En la escuela de su hijo, dijo, el Estado entrega un pan a cada alumno, pues muchos no pueden llevar merienda desde casa.