Cubana gasta 400 pesos en el pan para una semana de merienda escolar

La creadora de contenidos cubana Alianis Leyva González (@alianisleyva) compartió en sus redes sociales un video que refleja la dura realidad económica que viven miles de familias en la isla.
Según explicó, gasta 400 pesos cubanos en la compra de dos bolsas de pan para garantizar la merienda escolar y el desayuno de su hijo durante una semana.
"De las dos bolsas, con seis panes cada una, la primera es solo para la escuela y la otra para los desayunos", explicó la joven madre, quien además reveló que debe congelar los panes para que no se echen a perder y le duren toda la semana.
Leyva vive en un municipio donde el pan escasea, pues solo cuentan con la panadería estatal que vende un pequeño pan por la libreta de abastecimiento a cada consumidor.
"El pan que venden por la libre lo traen desde otras ciudades y no siempre hay", lamentó.
La cubana también recordó que el salario medio en el país ronda los 2.100 pesos, lo que evidencia lo difícil que resulta alimentar dignamente a los niños. En la escuela de su hijo, dijo, el Estado entrega un pan a cada alumno, pues muchos no pueden llevar merienda desde casa.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba
¿Cuánto cuesta el pan en Cuba y cómo afecta a las familias?
El pan puede costar hasta 700 pesos cubanos por una bolsa, lo que representa un gasto significativo para las familias, considerando que el salario medio es de alrededor de 2,100 pesos. Esta situación obliga a muchos a racionar el pan o buscar alternativas para garantizar el alimento diario de sus hijos.
¿Por qué es tan difícil acceder a alimentos básicos en Cuba?
La escasez de alimentos en Cuba es resultado de una combinación de inflación, desabastecimiento y un sistema de racionamiento ineficiente. Estos problemas se ven agravados por un gobierno que, a pesar de admitir la gravedad del problema, no ha implementado soluciones efectivas para mejorar la situación alimentaria en la isla.
¿Cómo afecta la crisis económica cubana a la alimentación de los niños?
Los niños en Cuba enfrentan una alimentación deficiente debido a la escasez y altos precios de los alimentos. Muchos dependen del pan que reciben en las escuelas, ya que sus familias no pueden costear una dieta adecuada. La precariedad alimentaria es un reflejo de la crisis económica que afecta a toda la población.
¿Qué impacto tiene la situación económica en la dieta de los cubanos?
La dieta de los cubanos se ha visto gravemente afectada, con muchos recurriendo a opciones limitadas y no saludables. La falta de acceso a alimentos variados y nutritivos ha obligado al 72% de los hogares a adoptar dietas no saludables, y más del 29% de la población solo come dos veces al día.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.