Madre cubana pide ayuda para su niño epiléptico desde hospital pediátrico de Banes

Una madre cubana lanzó este sábado un llamado urgente desde el Hospital Pediátrico Luis Mario Cruz del municipio Banes, en la provincia de Holguín, para conseguir el medicamento que necesita su hijo menor, diagnosticado con epilepsia y síndrome de Wells.
La mujer, identificada como Yanislen Pérez, permanece en el centro hospitalario acompañando a sus dos hijos ingresados y necesita Valproato de Sodio.
El más pequeño, Jancel, de apenas un año, padece epilepsia y ha perdido la visión como consecuencia de su enfermedad, relató al activista Yenier Toledano Torres, quien posteó la información en Facebook.
Su hijo mayor, Alejandro, de siete años, también se encuentra ingresado por fiebre y vómitos.
“URGENTE - COMPARTE POR FAVOR En el día de hoy me escribe una madre desesperada desde el hospital pediátrico de Banes. Yanislen Pérez necesita Valproato de sodio para su niño Jancel, que sufre de síndrome de Wells y epilepsia. Si alguien puede ayudar, por favor acérquese al hospital, sala de respiratorio, camas 6 y 7”, publicó Toledano Torres en redes sociales.
El medicamento, conocido comercialmente como Valproato de sodio o Depakene, es esencial para el control de crisis epilépticas.
En Cuba, su escasez ha dejado a cientos de pacientes sin tratamiento, generando llamados constantes de ayuda en redes sociales y comunidades locales.
De acuerdo con la información difundida, quienes puedan colaborar pueden dirigirse directamente al hospital pediátrico de Banes, en la sala respiratoria, o comunicarse con la madre en su dirección: calle Azucena #23, Banes, Holguín.
La publicación ha sido compartida por decenas de usuarios que piden solidaridad con esta familia y denuncian el deterioro del sistema de salud pública, donde faltan medicamentos básicos incluso para tratar enfermedades crónicas en niños.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de salud en Cuba y el caso de la madre cubana que solicita ayuda para su hijo epiléptico
¿Por qué la madre cubana Yanislen Pérez pide ayuda para su hijo epiléptico?
Yanislen Pérez solicita ayuda debido a la escasez de Valproato de Sodio en Cuba, un medicamento esencial para controlar las crisis epilépticas de su hijo Jancel, quien también padece síndrome de Wells. La falta de este medicamento en el país agrava la situación de salud del pequeño, quien ya ha perdido la visión a causa de su enfermedad.
¿Cuál es la situación general del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba enfrenta una crisis estructural severa, con una cobertura del 30% del cuadro básico de medicamentos, según admitió el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Existen déficits crónicos de insumos médicos, fallas organizativas y un alto índice de mortalidad materna e infantil. La falta de medicamentos y equipos necesarios para tratar enfermedades crónicas es un problema recurrente en la isla.
¿Cómo afecta la escasez de medicamentos a los pacientes en Cuba?
La escasez de medicamentos en Cuba obliga a las familias a recurrir a redes sociales y donaciones para obtener los tratamientos necesarios. Esto ha provocado situaciones desesperadas, donde los pacientes deben elegir entre comprar medicinas o alimentos, y en muchos casos, la falta de tratamiento adecuado ha llevado a un deterioro significativo de la salud de los pacientes, especialmente aquellos con condiciones crónicas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis de salud?
Hasta el momento, el gobierno cubano ha reconocido la crisis pero ha condicionado cualquier mejora al financiamiento externo, sin ofrecer fechas concretas para una solución. Las autoridades han priorizado el sector del turismo sobre el sistema de salud, lo que ha generado críticas y un sentimiento de abandono entre la población que enfrenta la escasez de insumos médicos esenciales.
