Madre cubana pide ayuda para su niño epiléptico desde hospital pediátrico de Banes

Una madre cubana lanzó este sábado un llamado urgente desde el Hospital Pediátrico Luis Mario Cruz del municipio Banes, en la provincia de Holguín, para conseguir el medicamento que necesita su hijo menor, diagnosticado con epilepsia y síndrome de Wells.

La mujer, identificada como Yanislen Pérez, permanece en el centro hospitalario acompañando a sus dos hijos ingresados y necesita Valproato de Sodio.

El más pequeño, Jancel, de apenas un año, padece epilepsia y ha perdido la visión como consecuencia de su enfermedad, relató al activista Yenier Toledano Torres, quien posteó la información en Facebook.

Su hijo mayor, Alejandro, de siete años, también se encuentra ingresado por fiebre y vómitos.

“URGENTE - COMPARTE POR FAVOR En el día de hoy me escribe una madre desesperada desde el hospital pediátrico de Banes. Yanislen Pérez necesita Valproato de sodio para su niño Jancel, que sufre de síndrome de Wells y epilepsia. Si alguien puede ayudar, por favor acérquese al hospital, sala de respiratorio, camas 6 y 7”, publicó Toledano Torres en redes sociales.

El medicamento, conocido comercialmente como Valproato de sodio o Depakene, es esencial para el control de crisis epilépticas.

En Cuba, su escasez ha dejado a cientos de pacientes sin tratamiento, generando llamados constantes de ayuda en redes sociales y comunidades locales.

De acuerdo con la información difundida, quienes puedan colaborar pueden dirigirse directamente al hospital pediátrico de Banes, en la sala respiratoria, o comunicarse con la madre en su dirección: calle Azucena #23, Banes, Holguín.

La publicación ha sido compartida por decenas de usuarios que piden solidaridad con esta familia y denuncian el deterioro del sistema de salud pública, donde faltan medicamentos básicos incluso para tratar enfermedades crónicas en niños.