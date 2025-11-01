“El ciclón me dejó sin nada”: Madre cubana de cinco hijos lo perdió todo con el huracán Melissa

Mariannis, madre de cinco hijos en Guantánamo, sostiene a una de sus niñas frente a lo que quedó de su hogar tras el paso del huracán Melissa.

Con la mirada fija en lo que queda de su casa y la voz quebrada por el dolor, Mariannis, una madre de cinco hijos en Guantánamo, resume en una frase el desastre que le cambió la vida, diciendo que “el ciclón me llevó todo, se llevó mi casa, me dejó sin nada”.

Según relató en declaraciones a Telemundo 51, la mujer regresó a su vivienda tras ser evacuada y encontró solo escombros. “Cuando vine de la evacuación me encontré con el lugar así, destrozado”, contó entre lágrimas, mientras mostraba los restos del techo y las paredes que un día protegieron a su familia.

Mariannis asegura que apenas sobrevive con lo poco que puede darle el padre de sus hijos. “Yo no tengo chequera, vivo de lo poco que el padre de mis hijos me da”, explicó. Su historia se ha sumado al sufrimiento que dejó a su paso el huracán Melissa, que azotó con fuerza el oriente de Cuba y dejó a cientos de familias en la calle.

Afectada también por tormentas anteriores, Mariannis mostró al influencer Luis Suárez, de Guantánamo, la casa donde vivía junto a su padre, la cual también fue destruida por el huracán. “El que pueda ayudarme, que me ayude, estoy en una situación difícil”, pidió, en una súplica que hoy representa a miles de damnificados.

Mientras tanto, cientos de viviendas en Santiago de Cuba, Granma y Las Tunas quedaron reducidas a ruinas, según reportes de medios locales; incluso han trascendido imágenes del desbordamiento del río Cauto, poblados enteros bajo el agua y comunidades aisladas sin electricidad ni alimentos.

En el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, vecinos han denunciado que los evacuados siguen sin colchones, leche ni productos básicos, mientras el Gobierno insiste en que “no hubo pérdidas humanas”.

Solidaridad desde la diáspora

Ante la magnitud del desastre, residentes cubanoamericanos en el sur de la Florida se han movilizado para enviar ayuda a los afectados.

“Creo que es una cuestión de humanidad de todos los cubanos que estamos aquí, que tenemos nuestros hermanos allá pasando trabajo”, dijo Dale Pututi a Telemundo 51.

Los organizadores confirmaron que la próxima semana saldrá hacia la isla una carga con más de cuatro mil libras de ayuda humanitaria, que será entregada directamente a los damnificados, sin mediación del régimen.

El huracán Melissa no solo dejó destrucción visible. También expuso, una vez más, la vulnerabilidad estructural del país ante desastres naturales y la falta de respuestas eficaces de las autoridades.

En las provincias orientales, miles de personas continúan sin electricidad ni agua potable, y muchas familias, como la de Mariannis, viven entre el miedo y la incertidumbre de no saber cómo empezar de nuevo.