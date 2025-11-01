“El ciclón me dejó sin nada”: Madre cubana de cinco hijos lo perdió todo con el huracán Melissa

Vídeos relacionados:
Con la mirada fija en lo que queda de su casa y la voz quebrada por el dolor, Mariannis, una madre de cinco hijos en Guantánamo, resume en una frase el desastre que le cambió la vida, diciendo que “el ciclón me llevó todo, se llevó mi casa, me dejó sin nada”.
Según relató en declaraciones a Telemundo 51, la mujer regresó a su vivienda tras ser evacuada y encontró solo escombros. “Cuando vine de la evacuación me encontré con el lugar así, destrozado”, contó entre lágrimas, mientras mostraba los restos del techo y las paredes que un día protegieron a su familia.
Mariannis asegura que apenas sobrevive con lo poco que puede darle el padre de sus hijos. “Yo no tengo chequera, vivo de lo poco que el padre de mis hijos me da”, explicó. Su historia se ha sumado al sufrimiento que dejó a su paso el huracán Melissa, que azotó con fuerza el oriente de Cuba y dejó a cientos de familias en la calle.
“El ciclón me lo quitó todo”
Afectada también por tormentas anteriores, Mariannis mostró al influencer Luis Suárez, de Guantánamo, la casa donde vivía junto a su padre, la cual también fue destruida por el huracán. “El que pueda ayudarme, que me ayude, estoy en una situación difícil”, pidió, en una súplica que hoy representa a miles de damnificados.
Mientras tanto, cientos de viviendas en Santiago de Cuba, Granma y Las Tunas quedaron reducidas a ruinas, según reportes de medios locales; incluso han trascendido imágenes del desbordamiento del río Cauto, poblados enteros bajo el agua y comunidades aisladas sin electricidad ni alimentos.
En el municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, vecinos han denunciado que los evacuados siguen sin colchones, leche ni productos básicos, mientras el Gobierno insiste en que “no hubo pérdidas humanas”.
Solidaridad desde la diáspora
Ante la magnitud del desastre, residentes cubanoamericanos en el sur de la Florida se han movilizado para enviar ayuda a los afectados.
“Creo que es una cuestión de humanidad de todos los cubanos que estamos aquí, que tenemos nuestros hermanos allá pasando trabajo”, dijo Dale Pututi a Telemundo 51.
Los organizadores confirmaron que la próxima semana saldrá hacia la isla una carga con más de cuatro mil libras de ayuda humanitaria, que será entregada directamente a los damnificados, sin mediación del régimen.
El huracán Melissa no solo dejó destrucción visible. También expuso, una vez más, la vulnerabilidad estructural del país ante desastres naturales y la falta de respuestas eficaces de las autoridades.
En las provincias orientales, miles de personas continúan sin electricidad ni agua potable, y muchas familias, como la de Mariannis, viven entre el miedo y la incertidumbre de no saber cómo empezar de nuevo.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en Cuba
¿Cómo afectó el huracán Melissa a la familia de Mariannis en Guantánamo?
El huracán Melissa destruyó por completo la vivienda de Mariannis, dejándola sin nada. Mariannis, madre de cinco hijos, regresó de la evacuación para encontrar solo escombros donde antes estaba su casa. Vive en una situación precaria, dependiendo de lo poco que el padre de sus hijos puede proporcionar.
¿Qué acciones se están tomando para ayudar a los afectados por el huracán Melissa en Cuba?
Residentes cubanoamericanos en Florida están organizando envíos de ayuda humanitaria, con más de cuatro mil libras de suministros preparados para ser enviados a la isla. Esta ayuda será entregada directamente a los damnificados, sin mediación del régimen cubano. Además, proyectos sociales y religiosos dentro de Cuba están recogiendo donaciones para asistir a los afectados.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante el desastre causado por el huracán Melissa?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su lentitud e ineficacia. Muchas familias en el oriente de Cuba se sienten abandonadas, sin recibir asistencia adecuada ni información clara sobre el manejo de la crisis. Las críticas se centran en el enfoque del gobierno en discursos políticos en lugar de soluciones concretas para los damnificados.
¿Cómo se ha utilizado el refugio en cuevas durante el huracán Melissa en Cuba?
En el oriente cubano, ante la debilidad de las estructuras habitacionales, muchas familias optaron por refugiarse en cuevas naturales para protegerse del huracán Melissa. Esta estrategia, aunque no ideal, fue vista como una medida de supervivencia ante la falta de alternativas seguras proporcionadas por el gobierno.
