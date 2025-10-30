Cubana de Miami cuyo esposo fue deportado quiere enviar ayuda a afectados por el huracán Melissa

Foto © Facebook / Miguel Noticias y captura de video de TikTok de Roxana Maldonado

Roxana Maldonado, una cubana residente en Miami cuyo esposo fue deportado hace dos años, ha dado un emotivo ejemplo de solidaridad hacia su pueblo natal, tras la devastación causada por el huracán Melissa.

En un video compartido en TikTok, Roxana explicó que cuenta con sacos de ropa, juguetes y calzado, listos para ser enviados a las provincias más golpeadas por el ciclón, y solicitó colaboración para poder hacer llegar esas donaciones a quienes más lo necesitan.

"Yo llevo 21 años aquí en Miami. Yo nací en Holguín y he visto cómo el huracán Melissa ha acabado con mi pueblo", relató la joven madre, quien enfrenta la lejanía de su esposo y padre de sus dos hijos pequeños.

A pesar de su circunstancia personal y de las limitaciones logísticas, ella asegura que no puede quedarse de brazos cruzados ante la devastación que viven sus compatriotas.

"Estoy en una situación superdifícil y eventualmente me voy a ir de Estados Unidos tras la deportación de mi esposo. Pero yo necesito ayudar a mi gente. Tengo todas estas cosas… quiero donárselas a mi pueblo", dijo.

Roxana ha denunciado que la situación en Cuba -apagones, mala conectividad y deficiencias en la infraestructura- le dificultan la comunicación con su esposo, quien vive en un área rural de la Isla.

Pese a ello, mantiene firme su compromiso de apoyar a los damnificados.

"No tengo cómo pagar las libras, pero tengo las cosas. Quizás haya una persona que pueda pagar las libras y no tenga que gastar en comprar cosas. Si está dispuesto a poner para hacer el envío, yo pongo sacos de lo que se puede enviar", precisó.

El gesto de la joven refleja la actitud de cientos de cubanos, dentro y fuera de la Isla, que han decidido organizarse para enviar ayuda a las comunidades más afectadas, en un contexto de apagones, escasez de combustible y servicios básicos colapsados.

La campaña solidaria "Dar es dar", por ejemplo, inició la recolección de alimentos, ropa, medicinas y productos esenciales, con el objetivo de enviarlos a Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

La situación provocada por el huracán Melissa deja en evidencia, una vez más, el desamparo en que se encuentra gran parte de la población cubana.

La destrucción de viviendas, carreteras y servicios esenciales ha dejado a comunidades enteras aisladas, mientras el gobierno mantiene una respuesta insuficiente y la población depende en gran medida de la iniciativa ciudadana y la solidaridad de la diáspora para sobrevivir a la emergencia.

La historia de Roxana Maldonado no solo conmueve por su gesto, sino que también refleja la resiliencia y la capacidad de los cubanos para organizarse y ayudarse mutuamente ante desastres, pese a las barreras impuestas por un sistema estatal que no logra garantizar asistencia efectiva.

Su llamado a compartir y colaborar se ha viralizado, movilizando a cientos de personas dispuestas a aportar recursos y voluntariado para aliviar la tragedia en el oriente del país.