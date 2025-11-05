Muere en Miami Jorge Gutiérrez Izaguirre, miembro de la Brigada 2506 y ex-preso político cubano

Vídeos relacionados:
Jorge Gutiérrez Izaguirre, conocido entre sus compañeros del presidio político como “El Sheriff”, falleció en el Hospital Kendall Regional de Miami, según informaron allegados a través de una nota difundida en redes sociales. Tenía una larga historia de lucha contra el régimen cubano, marcada por su participación en la Brigada de Asalto 2506 y por los años que pasó en las cárceles de la isla.
A inicios de la década de 1960, Gutiérrez viajó a Estados Unidos para sumarse al grupo de exiliados que se entrenaban con el objetivo de liberar a Cuba del comunismo. Le asignaron el número 2519 dentro de la Brigada 2506 y recibió preparación como radio telegrafista antes de infiltrarse en la isla para apoyar a la guerrilla del Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR) en los llanos de Matanzas.
Con apenas 23 años, fue herido en combate y capturado. Un tribunal castrista lo condenó a pena de muerte, que luego fue conmutada por 30 años de prisión. Cumplió 18 en las cárceles de la dictadura, donde sufrió golpizas y torturas por mantener la condición de preso político plantado. Su número de recluso en la prisión de Isla de Pinos fue el 29587.
En una entrevista concedida a Martí Noticias en 2017, Gutiérrez explicó las razones que lo llevaron a abandonar el cuarto año de Derecho en la Universidad de La Habana para alzarse en armas. “El rumbo que tomaba la Revolución hacia el comunismo fue lo que nos impulsó a entregar los mejores años de nuestras vidas”, dijo entonces.
Recordó cómo, tras la persecución a antiguos aliados del proceso revolucionario y los juicios arbitrarios ordenados por Fidel Castro, comprendió que “ese gobierno que decía querer el bienestar del pueblo no se encaminaba a lo que buscaba una gran parte de los jóvenes”.
Su detención ocurrió en Calimete, Matanzas, durante un enfrentamiento con milicianos. Gravemente herido de bala en el pecho, sobrevivió a pesar de los intentos de dejarlo morir en el hospital militar.
Fue acusado de ser agente de la CIA y condenado en la causa 406/61. Años después de su liberación, se exilió y continuó su vida en Miami, donde dedicó su tiempo a mantener viva la memoria de sus compañeros caídos y de los presos políticos cubanos.
“El Sheriff” fue una figura muy querida entre los exiliados de la Brigada 2506 y del Presidio Político Histórico. En 2016, durante la conmemoración del 55 aniversario de los hechos de Playa Girón, rememoró el sacrificio de su generación y reiteró su compromiso con la libertad de Cuba.
“Hasta su esposa María, sus hijos, familiares y compañeros de la Brigada llegue nuestro más sentido pésame”, señala el mensaje de despedida publicado por sus hermanos de causa.
