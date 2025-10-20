Vanessa Barceló lleva el sabor cubano de Hialeah al escenario de Netflix con un cake

Vídeos relacionados:

La chispa de Miami se hizo sentir en Netflix gracias a Vanessa Barceló, dueña de One Love Cakes en Hialeah, quien conquistó al público con su estilo inconfundible, su creatividad y su sabor cubano en el programa “Is It Cake? Halloween”.

Según destacó el portal de noticias Calle 8 News, Barceló representó con orgullo a Hialeah y a la comunidad latina de reposteros en Estados Unidos, combinando arte, humor y un toque del inconfundible sabor del sur de Florida.

Su estética rosada, su carisma y su energía fueron parte del sello que llevó a la pantalla.

En el set de Netflix, Vanessa no solo llevó harina y azúcar, sino también su herencia cubana.

Su creación más comentada fue un cake en forma de sapo hiperrealista, elaborado con bizcocho de ron cubano, relleno de merengue y guayaba, y coronado con galletas Ave María.

El resultado fue un tributo dulce a sus raíces y a los sabores latinos de Miami.

Lo más leído hoy:

Incluso el presentador del show, Mikey Day, elogió su energía contagiosa y su orgullo cultural, bromeando sobre su conexión con otro talento cubano del Saturday Night Live, Marcos.

Aunque el famoso “cake del sapo” no ganó esa ronda, la creatividad de Vanessa quedó demostrada, además de que el talento —como el sabor— corre por las venas de Hialeah.

Para Barceló, su participación en el programa fue mucho más que una competencia.

Fue una oportunidad para representar a las creadoras latinas del sur de Florida y mostrar la diversidad cultural que define a Miami.

“Estoy más que orgullosa y agradecida por la oportunidad de representar a mi ciudad y mi cultura en Netflix”, declaró.

“Fue un honor competir junto a artistas tan talentosos y me llena de alegría que nuestra hermana latina Andrea se llevara la victoria. Representamos nuestra cultura con orgullo”.

Desde los colores pastel de Hialeah hasta las luces de Netflix, Vanessa Barceló demostró que el sabor cubano y la pasión latina siempre dejan huella, una rebanada a la vez.

Varios reposteros cubanos han dejado, desde el exilio, su impronta. Divine Delicacies Cakes, fundada por las cubanas Laura García e Iliana Lombardero, ha marcado una era en el arte de la repostería en Miami gracias a sus elaboraciones personalizadas para figuras del espectáculo.

Con motivo de su 25 aniversario, las empresarias celebraron con una espectacular tarta de diez pisos, reafirmando su liderazgo en la escena repostera del sur de Florida.

El impacto cultural de su negocio también se expresa en las colaboraciones con celebridades. Días atrás, Laura e Iliana sorprendieron con una impresionante creación repostera, elaborada especialmente para una reunión de emprendedoras cubanas en Miami.

El pastel, de gran formato y simbología visual, fue concebido para homenajear la trayectoria de las mujeres cubanas en el extranjero, reafirmando el compromiso social de la marca.

El legado de Divine Delicacies Cakes no se limita a lo comercial. Ha trascendido como un símbolo del talento y la perseverancia de los cubanos en la diáspora, especialmente de las mujeres que, como Laura e Iliana, han transformado una pasión en una marca reconocida más allá de la comunidad latina en Estados Unidos.

La trayectoria de estas emprendedoras ha sido consistente y ascendente. Desde sus inicios en La Habana hasta consolidarse en Estados Unidos, su historia de esfuerzo y creatividad ha sido reflejada en productos únicos.

Recientemente Lauren, otra repostera, compartió su historia personal, animando a otros cubanos a no desistir de sus sueños, con un mensaje inspirador desde su experiencia como migrante y emprendedora.

Preguntas frecuentes sobre Vanessa Barceló y su participación en "Is It Cake? Halloween" en Netflix