Solidaridad desde Miami: Cubanos organizan ayuda para las víctimas del huracán Melissa

Donaciones de artistas de Miami para afectados de Melissa en Cuba

La comunidad cubana en Miami ha comenzado una campaña de recolección de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para ayudar a las familias del oriente de Cuba devastadas por el huracán Melissa.

Desde artistas y figuras públicas hasta activistas y emigrados anónimos, todos se han unido para enviar alivio a quienes lo perdieron todo.

La iniciativa, titulada “Ayuda para el Oriente de Cuba”, pide colectar juguetes, medicinas, alimentos, ropa y artículos de aseo para los afectados en la isla por el huracán Melissa.

Los artistas estarán recogiendo los donativos este jueves, viernes y sábado en la sede de @va_cuba, ubicada en 2994 NW 7 ST, Miami, FL 33125.

El esfuerzo es coordinado por reconocidas personalidades del exilio cubano, entre ellas @zurdo_mc y @awo_orumila_omo_o, junto a un equipo de voluntarios que busca canalizar la ayuda de manera rápida y efectiva hacia las provincias más golpeadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

Entre los primeros en ofrecer su apoyo se encuentran el actor Lieter Ledesma, la influencer Briancito, la exmanager del reguetonero El Taiger, Teresa Padrón, y la activista Samantha.

Según los organizadores, el artista Raymon fue el primer artista en decir sí a la iniciativa. Decenas de cantantes, actores e influencers se sumaron en cuestión de horas.

“Muchos amanecieron en Costco comprando productos para enviar a los damnificados”, confirmaron los coordinadores en redes sociales.

Los organizadores explicaron que se están recibiendo productos no perecederos, medicamentos básicos, artículos de higiene, pañales, agua embotellada y ropa ligera.

Todos los aportes serán clasificados y embalados por voluntarios antes de ser enviados por vía marítima hacia las zonas afectadas del oriente cubano.

Los centros de acopio permanecerán abiertos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. durante los tres días de la campaña. Además, se habilitarán números de contacto y plataformas digitales para quienes deseen donar desde otras ciudades de Estados Unidos.

“Esto no es un gesto político, es un acto de amor y humanidad. En el oriente de Cuba hay niños sin hogar, familias sin comida y ancianos que lo perdieron todo. Desde Miami, queremos demostrar que el corazón cubano sigue latiendo fuerte”, señaló Zurdo MC, uno de los impulsores del evento.

El huracán Melissa, que azotó Cuba con categoría 3, dejó tras de sí un panorama de destrucción en las provincias orientales, con miles de damnificados, comunidades inundadas y viviendas destruidas. Las imágenes de Santiago de Cuba, Baire, Palma Soriano y Guantánamo han conmovido al exilio cubano, que una vez más responde con solidaridad.