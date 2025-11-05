Vídeos relacionados:

Rosalía ha salido al paso de la polémica generada tras su entrevista con Popcast, el pódcast de The New York Times, en la que habló sobre su nuevo álbum, LUX, y la importancia de cantar en distintos idiomas. Durante la conversación, la catalana comentó que se siente “lo opuesto a Benito”, en referencia a Bad Bunny, quien en su momento aseguró que no le preocupa si sus fans no entienden sus letras en español. Las redes no tardaron en interpretar sus palabras como una crítica directa al puertorriqueño.

Ante la ola de comentarios, Rosalía publicó un mensaje aclaratorio en sus redes sociales. “No tengo más que amor y respeto por Benito. Es un gran colega al que admiro y con el que he tenido la suerte de colaborar”, escribió la artista, recordando su colaboración en La noche de anoche. Añadió además: “Me entristece que esto se malinterprete”. Con estas palabras, la cantante quiso dejar claro que su reflexión sobre el lenguaje en la música no era una comparación negativa, sino una visión artística distinta.

En la entrevista, Rosalía explicaba que en LUX ha decidido cantar en trece idiomas diferentes, incluyendo castellano, catalán, siciliano, latín, alemán y ucraniano. Para la artista, el lenguaje es una herramienta creativa que amplía las fronteras culturales. “Me importa que la gente entienda lo que canto, aunque no siempre sea mi lengua materna. Hacer el esfuerzo de comunicar en otras lenguas es también un acto de amor hacia el público”, expresó.

El comentario sobre Bad Bunny surgió cuando los entrevistadores recordaron que el puertorriqueño había dicho que no le preocupaba si su audiencia no comprendía sus letras. Rosalía respondió: “Creo que soy lo opuesto; creo que sí me importa”. A partir de esa frase, muchos medios y usuarios interpretaron una rivalidad que la catalana desmiente por completo. “Gracias a conocerlo, entiendo aún mejor por qué aborda sus proyectos como lo hace, igual que yo tengo mi propia forma de hacerlo”, aclaró.

Rosalía también aprovechó el momento para enviar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores latinoamericanos. “Siempre he estado agradecida con América Latina porque, aunque vengo de otro lugar, los latinos me han apoyado mucho a lo largo de mi carrera”, comentó, subrayando la conexión que siente con el público hispano. La artista asegura que su nuevo disco es un homenaje a esa diversidad cultural que tanto la ha inspirado.

Mientras tanto, Bad Bunny continúa enfrentando críticas de algunos sectores que cuestionan su elección como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl. La propia NFL ha defendido su decisión, destacando el impacto global del artista puertorriqueño. Dos visiones distintas sobre el arte y el idioma, pero con un mismo punto en común: ambos han llevado la música en español a lo más alto de la industria internacional.