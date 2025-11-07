Díaz-Canel admite severos daños por el huracán Melissa, pero insiste en que “la recuperación avanza”

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves la magnitud de los daños causados por el huracán Melissa en el oriente del país, donde miles de familias han perdido parcial o totalmente sus viviendas.

En mensajes publicados en su cuenta de X, el gobernante aseguró que “son más de 10 mil las afectaciones en viviendas de Holguín por los vientos e inundaciones del huracán Melissa”.

Según precisó, durante su visita a esa provincia estuvo con pobladores de los municipios Urbano Noris y Cacocum, los más dañados por el paso del ciclón.

Díaz-Canel afirmó que “se ha organizado bien el trabajo para enfrentar la etapa más dura: la recuperación”, aunque evitó referirse a la crítica situación que enfrentan miles de damnificados que aún permanecen sin servicios básicos, alimentos o refugio seguro.

En otra publicación, el gobernante señaló que Santiago de Cuba es “la provincia más golpeada” por el huracán, y mencionó sus recorridos por Guamá y El Cobre, dos de las zonas más afectadas.

“Los daños son cuantiosos, pero ya comenzó la recuperación, y con el apoyo de todos Santiago seguirá siendo Santiago”, escribió.

Las declaraciones del mandatario contrastan con los reportes ciudadanos que describen una realidad mucho más precaria.

En Santiago de Cuba, por ejemplo, muchas calles aún permanecen inundadas de basura y escombros mientras que la población enfrenta un acceso agravado a alimentos y a agua potable.

Mientras el régimen promete una pronta recuperación, los afectados siguen esperando materiales de construcción y asistencia real para reconstruir lo poco que les queda.

El domingo último, el régimen reveló que el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba dejó un panorama de devastación con 1,318 derrumbes totales de viviendas, según un informe preliminar divulgado por el ministerio de la Construcción (MICONS).

El meteoro, que impactó la isla con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, azotó durante la madrugada del miércoles con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, intensas lluvias y marejadas ciclónicas que arrasaron comunidades enteras.

El director del Frente de Proyectos del MICONS, Ricardo Guardia, informó en la televisión estatal que, además de los derrumbes totales, se registraron 16,464 viviendas afectadas, de las cuales 1,142 presentan daños parciales. En cuanto a los techos, 5,279 se perdieron completamente y otros 8,666 sufrieron destrucción parcial.

Un posterior informe elevó el número de viviendas afectadas hasta los 45,000 casos.

“De manera preliminar aún, se contabilizan 45,282 afectaciones en viviendas, la mayoría en techos. Ya inició la entrega de tejas”, indicó la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en la red social X.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas anunció este jueves un plan de acción que busca recaudar 74,2 millones de dólares para atender a un millón de personas afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba.

Las cifras preliminares –según la ONU– indican más de 60,000 viviendas dañadas o destruidas, 461 instalaciones de salud afectadas, 1,552 escuelas con daños estructurales y 78,700 hectáreas de cultivos devastadas.