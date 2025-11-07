Denuncia venta de picadillo en mal estado en Santiago de Cuba: "No se llenen la boca de decir que van a priorizar a los niños"

Vídeos relacionados:

Ciudadanos de Santiago de Cuba denunciaron en redes sociales que el picadillo distribuido a los niños como parte de la canasta familiar, tras el paso del huracán Melissa, estaba en mal estado y con signos de descomposición.

Las quejas surgieron en la página de Facebook de TVSantiago, donde el medio oficialista informó que en la provincia se realizaba la entrega de productos a la población, “priorizando a los infantes, gestantes y mayores de 65 años”, como parte de la distribución por bodegas. Según la publicación, ya se había entregado “leche para embarazadas y niños entre 0 y 6 años, pollo y picadillo para embarazadas, a niños de hasta 13 años de edad y a mayores de 65”.

En los comentarios, varios usuarios aseguraron que los productos cárnicos llegaron en malas condiciones. “Mi pregunta es quién revisó la calidad del picadillo que le dieron a los niños, porque al menos el que llegó aquí al reparto Abel Santamaría llegó ya podrido, que eso ni los animales se lo comen”, escribió una internauta. Otra persona afirmó: “El picadillo de los niños de 0 a 6 está podrido, ¿hasta cuándo es el chantaje?”, mientras una tercera añadió que “al igual que el que llegó al micro 9, casi en mal estado”.

Desde el municipio Segundo Frente, otra usuaria aseguró que “el picadillo para los niños no servía, estaba podrido y así mismo se vendió”, y consideró que “les toca a los responsables de la salud del pueblo no permitir esa barbarie de vender algo podrido, y menos para los niños”.

En los mismos comentarios, otros ciudadanos también cuestionaron la exclusión del resto de la población en la entrega de alimentos, preguntándose “si los demás no comen” o “qué hacen las personas de 14 a 64 años”. También hubo críticas por la falta de productos básicos y la desigualdad en la distribución tras el paso del ciclón.

Lo más leído hoy:

Una usuaria hizo referencia, en tono irónico, a la reciente visita de Miguel Díaz-Canel a comunidades afectadas por el huracán Melissa, donde el gobernante aseguró que “nadie quedará desamparado”. La frase, pronunciada durante su recorrido por Río Cauto, fue retomada para cuestionar las promesas oficiales ante la falta de alimentos y las malas condiciones de los productos entregados. Díaz-Canel visitó Río Cauto y prometió que “nadie quedará desamparado”, aunque la situación descrita por los vecinos de Santiago de Cuba muestra un panorama muy distinto.

La publicación de TVSantiago destacaba que garantizar los productos alimenticios “tras el paso del evento meteorológico constituye una prioridad en la provincia” y que se prevé distribuir aceite y granos en las próximas etapas. Sin embargo, las denuncias contrastan con esa afirmación y reflejan el malestar social ante la falta de control de calidad y la escasez persistente.

Tras el paso del huracán Melissa, las autoridades provinciales iniciaron la entrega de alimentos y dietas especiales con prioridad para niños, embarazadas y mayores de 65 años, según la información oficial disponible. Pero la falta de refrigeración y el colapso logístico tras los apagones han incrementado el riesgo de descomposición de los productos perecederos, una situación que agrava las tensiones en el oriente cubano.