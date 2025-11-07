Díaz-Canel se pone poético y dice que los cubanos son "resistentes como las palmas que se mantienen en pie"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a emplear un tono poético y triunfalista al referirse a la crisis que atraviesa el país tras el paso del huracán Melissa, asegurando que los cubanos son “resistentes como las palmas que se mantienen en pie” frente a los peores vientos.
Durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, transmitida este jueves en el programa Desde la Presidencia, Díaz-Canel afirmó que la “revolución está viva” y que los hijos de esa revolución “siempre estarán a salvo”. En su intervención, el mandatario sostuvo que, aunque los días pasan lentos para quienes esperan electricidad, agua, alimentos o materiales para reconstruir, el gobierno no dejará “a nadie abandonado a su suerte”.
El gobernante dijo que “algunos dirán que está en el ADN del cubano, resistente como nuestras palmas que se pueden doblar, perder el penacho o el verde intenso de sus hojas, pero que permanecen en pie frente a los peores vientos”. Añadió además que “es cierto, pero hay algo más poderoso: la unidad de la nación, frente a los peligros y la obra humanista de la revolución”.
Díaz-Canel también arremetió contra quienes califican a Cuba como un “Estado fallido”, afirmando que esos críticos son “voceros del odio” y que “en Cuba el Estado somos todos”. Según dijo, el tejido social creado por la revolución “es más poderoso que un Estado común”, porque representa “el poder del pueblo”.
El fragmento del discurso difundido en la página de CiberCuba Noticias en Facebook generó una avalancha de reacciones. En pocas horas, la publicación acumuló más de 2,600 reacciones, 1,600 comentarios y decenas de compartidos, en su mayoría de tono crítico o sarcástico.
Entre los comentarios, muchos usuarios expresaron frustración por el contraste entre las palabras del mandatario y la realidad del país. Algunos mensajes decían: “Poeta del desastre”, “Resistentes no, cansados”, y “Habla de unidad, pero el país está roto”. Otros recordaron sus promesas incumplidas: “Siempre dice lo mismo: que nadie quedará abandonado, y después nadie ve la ayuda”, y también: “El pueblo no quiere poesía, quiere soluciones”.
Lo más leído hoy:
En general, las reacciones reflejan el cansancio ciudadano ante los discursos oficiales que apelan a la resistencia y la unidad, mientras continúan los apagones, la escasez de alimentos y la falta de materiales para reconstruir las viviendas dañadas por el ciclón.
En la misma intervención, Díaz-Canel afirmó que “hasta el momento” no se han reportado pérdidas de vidas humanas tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, pese a los testimonios que confirman al menos dos fallecimientos en Santiago de Cuba. Según explicó en esa intervención, “se perdieron las escasas pertenencias de miles de familias, sembrados a punto de cosecha, muchos cultivos que se habían desarrollado como parte de los conceptos de autoabastecimiento municipal, infraestructuras e instalaciones indispensables para el servicio a la población, ocurrencias de todo tipo, menos la vida”.
El huracán provocó graves inundaciones, apagones y la destrucción de miles de viviendas en Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Durante su recorrido por esas provincias, el gobernante prometió que “nadie quedará desamparado”, sin ofrecer detalles concretos sobre la ayuda o los plazos de reconstrucción. En una visita a Río Cauto, en Granma, reiteró su compromiso de apoyo y reconstrucción.
A pesar de las visitas oficiales, las denuncias ciudadanas apuntan a comunidades que siguen sin asistencia ni servicios básicos, mientras se multiplican las quejas por la falta de alimentos y materiales de construcción. En redes sociales, los mensajes se repiten: los cubanos no quieren “resistir”, sino “vivir con dignidad”.
Días antes, otro discurso del mandatario —en el que afirmó que “los principios no son negociables”— también provocó una ola de indignación. “Los principios no se comen ni se toman. La gente no quiere resistir, quiere vivir”, escribió una internauta, reflejando el malestar extendido por la precariedad cotidiana en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Díaz-Canel y la situación en Cuba tras el huracán Melissa
¿Cómo ha impactado el huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa ha dejado una estela de destrucción en el oriente de Cuba, con inundaciones severas, apagones, destrucción de miles de viviendas y pérdidas agrícolas. Las provincias más afectadas son Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. La situación es crítica, con comunidades incomunicadas y sin servicios básicos.
¿Qué ha dicho Díaz-Canel sobre la situación tras el huracán?
Díaz-Canel ha mantenido un discurso poético y optimista, afirmando que los cubanos son "resistentes como las palmas" y que la revolución está viva. Prometió que el gobierno no dejará a nadie desamparado, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre la ayuda ni plazos para la reconstrucción.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana al discurso oficial?
La población cubana ha reaccionado con frustración y críticas hacia el discurso oficial. Muchos ciudadanos expresan cansancio ante las promesas incumplidas y critican la desconexión entre las palabras del gobierno y la realidad que enfrentan, marcada por la escasez de alimentos, apagones y falta de materiales para reconstruir sus hogares.
¿Se ha reportado alguna pérdida de vidas humanas debido al huracán Melissa?
Oficialmente, Díaz-Canel afirmó que no se han reportado pérdidas de vidas humanas, aunque existen testimonios que confirman al menos dos fallecimientos en Santiago de Cuba. La crisis humanitaria persiste, con familias que han perdido todas sus pertenencias.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis?
El gobierno cubano ha anunciado medidas para la recuperación, como el despliegue de brigadas de distintos sectores. Sin embargo, las denuncias ciudadanas apuntan a una falta de asistencia efectiva y demoras en la entrega de ayuda, lo que genera escepticismo sobre la eficacia de las acciones gubernamentales.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.