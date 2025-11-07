Díaz-Canel se pone poético y dice que los cubanos son "resistentes como las palmas que se mantienen en pie"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a emplear un tono poético y triunfalista al referirse a la crisis que atraviesa el país tras el paso del huracán Melissa, asegurando que los cubanos son “resistentes como las palmas que se mantienen en pie” frente a los peores vientos.

Durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, transmitida este jueves en el programa Desde la Presidencia, Díaz-Canel afirmó que la “revolución está viva” y que los hijos de esa revolución “siempre estarán a salvo”. En su intervención, el mandatario sostuvo que, aunque los días pasan lentos para quienes esperan electricidad, agua, alimentos o materiales para reconstruir, el gobierno no dejará “a nadie abandonado a su suerte”.

El gobernante dijo que “algunos dirán que está en el ADN del cubano, resistente como nuestras palmas que se pueden doblar, perder el penacho o el verde intenso de sus hojas, pero que permanecen en pie frente a los peores vientos”. Añadió además que “es cierto, pero hay algo más poderoso: la unidad de la nación, frente a los peligros y la obra humanista de la revolución”.

Díaz-Canel también arremetió contra quienes califican a Cuba como un “Estado fallido”, afirmando que esos críticos son “voceros del odio” y que “en Cuba el Estado somos todos”. Según dijo, el tejido social creado por la revolución “es más poderoso que un Estado común”, porque representa “el poder del pueblo”.

El fragmento del discurso difundido en la página de CiberCuba Noticias en Facebook generó una avalancha de reacciones. En pocas horas, la publicación acumuló más de 2,600 reacciones, 1,600 comentarios y decenas de compartidos, en su mayoría de tono crítico o sarcástico.

Entre los comentarios, muchos usuarios expresaron frustración por el contraste entre las palabras del mandatario y la realidad del país. Algunos mensajes decían: “Poeta del desastre”, “Resistentes no, cansados”, y “Habla de unidad, pero el país está roto”. Otros recordaron sus promesas incumplidas: “Siempre dice lo mismo: que nadie quedará abandonado, y después nadie ve la ayuda”, y también: “El pueblo no quiere poesía, quiere soluciones”.

En general, las reacciones reflejan el cansancio ciudadano ante los discursos oficiales que apelan a la resistencia y la unidad, mientras continúan los apagones, la escasez de alimentos y la falta de materiales para reconstruir las viviendas dañadas por el ciclón.

En la misma intervención, Díaz-Canel afirmó que “hasta el momento” no se han reportado pérdidas de vidas humanas tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, pese a los testimonios que confirman al menos dos fallecimientos en Santiago de Cuba. Según explicó en esa intervención, “se perdieron las escasas pertenencias de miles de familias, sembrados a punto de cosecha, muchos cultivos que se habían desarrollado como parte de los conceptos de autoabastecimiento municipal, infraestructuras e instalaciones indispensables para el servicio a la población, ocurrencias de todo tipo, menos la vida”.

El huracán provocó graves inundaciones, apagones y la destrucción de miles de viviendas en Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Durante su recorrido por esas provincias, el gobernante prometió que “nadie quedará desamparado”, sin ofrecer detalles concretos sobre la ayuda o los plazos de reconstrucción. En una visita a Río Cauto, en Granma, reiteró su compromiso de apoyo y reconstrucción.

A pesar de las visitas oficiales, las denuncias ciudadanas apuntan a comunidades que siguen sin asistencia ni servicios básicos, mientras se multiplican las quejas por la falta de alimentos y materiales de construcción. En redes sociales, los mensajes se repiten: los cubanos no quieren “resistir”, sino “vivir con dignidad”.

Días antes, otro discurso del mandatario —en el que afirmó que “los principios no son negociables”— también provocó una ola de indignación. “Los principios no se comen ni se toman. La gente no quiere resistir, quiere vivir”, escribió una internauta, reflejando el malestar extendido por la precariedad cotidiana en la isla.