Cubanos explotan contra Díaz-Canel: "Los principios no se comen"

Una publicación en el perfil en Facebook Cubadebate con fragmentos del discurso de Miguel Díaz-Canel, pronunciado el 4 de noviembre de 2025 desde el Palacio de la Revolución durante el acto por los 20 años de la Cumbre de los Pueblos y el “No al ALCA”, ha desatado una avalancha de críticas en redes sociales.

“Los principios no son negociables, y la dignidad y el valor de los pueblos pueden más que todas las armas del imperio más poderoso de la historia. En ese camino se han experimentado avances y también retrocesos que por momentos parecen dolorosamente definitivos, pero la lucha continúa. La histórica victoria que hoy celebramos es acicate fundamental ante los enormes desafíos que nos toca enfrentar hoy, con la unidad como escudo y baluarte”, citó el medio oficialista en un post que ha desatado la indignación en las redes y ha mostrado el hartazgo de tantos millones de cubanos.

El tono triunfalista del mensaje, en medio de la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa el país, provocó más de mil comentarios en pocas horas, la mayoría de ellos críticos o abiertamente burlones.

Entre los primeros, un usuario escribió: “Care tabla que es”. Otra persona comentó: “Ese discurso arcaico cansa. Aburre. El pueblo cubano está muriendo lentamente”. “¿De qué dignidad habla este?”, preguntó otro internauta, mientras una usuaria afirmaba: “Ya se está desbordando la copa, el pueblo ya está cansado de tantas mentiras y falta de todoooooooo”.

Muchos mensajes se centraron en el contraste entre las palabras del gobernante y la vida cotidiana en la isla. “Dos libras de arroz en la bodega en tres meses”, escribió un lector. Otro ironizó: “Para qué sirve el ALCA si no se ve un proyecto de desarrollo económico, solo para hablar caca del vecino próspero”. “El títere ya da asco”, comentó otro. “Cuba se te está hundiendo en la nariz, Canel. Dile a la Machi que junte los zapatitos y váyanse con Putin”, escribió un usuario en alusión a Raúl Castro.

Una internauta escribió: “Los principios no se comen ni se toman. La gente no quiere resistir, quiere vivir y no sumidos en oprobio. Deja ya el cantinfleo”.

Otros usuarios expresaron directamente su frustración con insultos y sarcasmos. “Pinocho al bate. Qué clase de cara de culo este tipo”, escribió uno. “Cuba se ha convertido en campo de concentración de exterminio, un gobierno nazi”, opinó otro. “Dimita, señor, que ya esto no da más”, pidió un tercero. “66 años de retroceso y quiere más”, “Manda comida, medicamento y bajen los precios”, y “Muy bonitas palabras, pero no vemos los resultados”, se leía en otros comentarios.

Las alusiones al escándalo del exministro de Economía Alejandro Gil también fueron frecuentes. “Ustedes no tienen principios, lo han demostrado con el escándalo de Alejandro Gil”, señaló una internauta. “Habla de dignidad, pero su familia vive como burgueses”, escribió otro. “La vida del pueblo es la que está en juego, no sus discursos”, agregó un comentario más.

Algunos usuarios ampliaron las críticas a la gestión general del gobierno. “Gobierno inepto, mentiroso, oportunista del PCC y toda la cúpula de poder”, escribió un internauta. “¿Qué porcentaje de aceptación tiene nuestro presidente ‘que no elegimos’ dentro de nuestro pueblo?”, preguntó otro. “No comemos, no nos curamos, no nos iluminamos, no nos vestimos con principios”, escribió una usuaria. “La dignidad no se come”, añadió otra.

La publicación de Cubadebate superó los 1.200 comentarios en menos de 24 horas, una cifra inusual en los espacios digitales del oficialismo, donde suelen predominar los mensajes filtrados o favorables. Esta vez, el rechazo fue generalizado.

Las críticas se producen tras una semana marcada por otros episodios de malestar ciudadano. Días antes, Díaz-Canel había asegurado que “las medidas han sido efectivas” ante el paso del huracán Melissa, lo que provocó otra ola de respuestas indignadas de cubanos que denunciaron falta de atención en zonas devastadas y comunidades que tuvieron que refugiarse en cuevas.

Posteriormente, durante su visita a Río Cauto, en Granma, el gobernante repitió que “nadie quedará desamparado”, sin precisar plazos ni mecanismos de ayuda. En los comentarios recientes, varios usuarios recordaron esas promesas incumplidas: “Dijo lo mismo en Río Cauto y todavía hay familias esperando ayuda”, escribió una persona. “Muy bonitas palabras, pero no vemos los resultados”, apuntó otra.

El hilo de respuestas refleja un rechazo masivo al discurso oficial, considerado por muchos como vacío y ajeno a la realidad del país. Aunque las expresiones variaban, la idea que predominó fue la misma: las consignas sobre principios y dignidad no resuelven el hambre ni el deterioro de la vida diaria en Cuba.