Barberos ofrecen cortes gratuitos a evacuados en Río Cauto: solidaridad en tiempos difíciles

En medio de la devastación que dejó el huracán Melissa en el oriente cubano, un grupo de barberos decidió transformar su oficio en un gesto de humanidad. Desde el municipio Río Cauto, en la provincia de Granma, los estilistas se unieron para ofrecer cortes de cabello gratuitos a las personas evacuadas que permanecen en la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez.

“Hoy, la barbería cobra un nuevo sentido”, expresaron los organizadores de la iniciativa en las redes sociales. “Cada tijera que se mueve, cada sonrisa que se dibuja, es un gesto de amor y respeto hacia quienes enfrentan momentos difíciles”.

Publicación de Facebook/Escuela Pedagógica "Rubén Bravo Álvarez"

La acción solidaria ha sido recibida con entusiasmo por los damnificados, que no solo agradecen el servicio, sino también la cercanía humana en medio de la pérdida. “Estos barberos han devuelto un poco de dignidad y esperanza a quienes lo han perdido casi todo”, comentó uno de los evacuados.

Pero esta ola de solidaridad no se limita a Granma. En todo el país, ciudadanos y grupos independientes han lanzado campañas para donar ropa, alimentos, medicinas y materiales de construcción a las comunidades más golpeadas por el ciclón. Iglesias, colectivos religiosos y asociaciones civiles han convertido sus templos y locales en centros de acopio, actuando muchas veces sin el apoyo ni la coordinación del Estado, pero con un fuerte compromiso comunitario.

A su vez, la diáspora cubana ha respondido con una movilización sin precedentes. Desde Miami, Madrid y otras ciudades del mundo, cubanos han recaudado toneladas de ayuda humanitaria y fondos para ser enviados directamente a las zonas más afectadas, buscando garantizar que el apoyo llegue realmente a los damnificados y no se pierda en los canales burocráticos del régimen. Una red de solidaridad que demuestra, una vez más, que la unión del pueblo cubano trasciende fronteras y adversidades.