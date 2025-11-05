Caravana de motos parte de Las Tunas con ayuda humanitaria para damnificados del huracán 

Vídeos relacionados:
Una caravana de motociclistas del municipio Amancio, en Las Tunas, partió este martes rumbo a las zonas más afectadas del oriente cubano para entregar ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa, que dejó graves inundaciones y pérdidas materiales en la región.
La iniciativa fue celebrada por los vecinos en redes sociales como un gesto espontáneo de solidaridad popular. La usuaria Miriam CR, en el grupo Revolico Amancio en Facebook, escribió: “Qué satisfacción ver la caravana de los motoristas de nuestro municipio Amancio con la iniciativa de aportar su solidaridad ante los damnificados por el ciclón. Gracias, pueblo, porque sé que la mayoría ha aportado su granito… ¡Dios bendiga a mi pueblo amanciero!”.
Las imágenes compartidas muestran a decenas de motociclistas cargando paquetes, ropas y alimentos, movilizados por voluntad propia para asistir a las comunidades del oriente cubano más golpeadas por el huracán.
En medio de una situación crítica, con miles de familias damnificadas, la acción solidaria de estos tuneros se ha convertido en un símbolo de esperanza y apoyo mutuo frente a la emergencia que vive el país tras el devastador paso de Melissa.
La organización independiente Ciudadanía y Libertad anunció que ha logrado reunir más de una tonelada de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el devastador paso del huracán.
La iniciativa, que movilizó a cubanos dentro y fuera de la isla, refleja el enorme espíritu solidario de la diáspora ante la emergencia humanitaria que atraviesan miles de familias en Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, El Cobre, Contramaestre y Palma Soriano.
En solo tres días, la organización logró recolectar 2,314 libras (1,05 toneladas, divididas en 1,664 en Miami y 650 en Madrid) de alimentos, artículos de higiene y medicinas esenciales, de acuerdo con su publicación en la red social Facebook.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa en Cuba
¿Cómo está siendo organizada la ayuda humanitaria en Cuba tras el huracán Melissa?
La ayuda humanitaria en Cuba está siendo organizada principalmente por iniciativas ciudadanas y grupos voluntarios, debido a la ineficacia del régimen en la gestión de desastres. Diversas organizaciones, como Cáritas y la Iglesia Metodista, han tomado la iniciativa para canalizar donativos y ofrecer apoyo a los damnificados, mientras que la comunidad internacional también ha enviado suministros esenciales.
¿Qué rol está jugando el gobierno cubano en la distribución de ayuda tras el huracán?
El gobierno cubano ha mostrado una respuesta lenta y poco efectiva, generando desconfianza entre la población. La ayuda está siendo gestionada mayormente por organizaciones independientes y grupos comunitarios, quienes evitan pasar por las manos del régimen para asegurar que los recursos lleguen directamente a los afectados. Este enfoque busca evitar problemas de desvío de recursos que han ocurrido en el pasado.
¿Qué tipo de ayuda internacional ha recibido Cuba tras el huracán Melissa?
Cuba ha recibido ayuda internacional en forma de suministros médicos, kits de higiene, alimentos y materiales de construcción, provenientes de países como Panamá, Venezuela y China, así como de organizaciones internacionales como la ONU y UNICEF. Esta ayuda busca paliar las necesidades básicas de las comunidades más afectadas por el huracán.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en el extranjero ante el huracán Melissa?
La comunidad cubana en el extranjero ha mostrado una respuesta rápida y solidaria, organizando campañas de recolección de fondos y suministros. Desde Miami y Madrid, se han enviado más de una tonelada de ayuda humanitaria a los afectados, demostrando el fuerte vínculo y compromiso de la diáspora con su país de origen en momentos de crisis.
