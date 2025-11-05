Caravana de motos parte de Las Tunas con ayuda humanitaria para damnificados del huracán 

Vídeos relacionados:

Una caravana de motociclistas del municipio Amancio, en Las Tunas, partió este martes rumbo a las zonas más afectadas del oriente cubano para entregar ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa, que dejó graves inundaciones y pérdidas materiales en la región.

La iniciativa fue celebrada por los vecinos en redes sociales como un gesto espontáneo de solidaridad popular. La usuaria Miriam CR, en el grupo Revolico Amancio en Facebook, escribió: “Qué satisfacción ver la caravana de los motoristas de nuestro municipio Amancio con la iniciativa de aportar su solidaridad ante los damnificados por el ciclón. Gracias, pueblo, porque sé que la mayoría ha aportado su granito… ¡Dios bendiga a mi pueblo amanciero!”.

Las imágenes compartidas muestran a decenas de motociclistas cargando paquetes, ropas y alimentos, movilizados por voluntad propia para asistir a las comunidades del oriente cubano más golpeadas por el huracán.

En medio de una situación crítica, con miles de familias damnificadas, la acción solidaria de estos tuneros se ha convertido en un símbolo de esperanza y apoyo mutuo frente a la emergencia que vive el país tras el devastador paso de Melissa.

Cubanos en Miami y Madrid reúnen más de una tonelada de ayuda para los damnificados del huracán Melissa

La organización independiente Ciudadanía y Libertad anunció que ha logrado reunir más de una tonelada de ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el devastador paso del huracán.

La iniciativa, que movilizó a cubanos dentro y fuera de la isla, refleja el enorme espíritu solidario de la diáspora ante la emergencia humanitaria que atraviesan miles de familias en Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, El Cobre, Contramaestre y Palma Soriano.

En solo tres días, la organización logró recolectar 2,314 libras (1,05 toneladas, divididas en 1,664 en Miami y 650 en Madrid) de alimentos, artículos de higiene y medicinas esenciales, de acuerdo con su publicación en la red social Facebook.