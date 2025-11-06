Agencia de Miami anuncia vuelos gratuitos a Cuba para llevar ayuda humanitaria

Vídeos relacionados:
La agencia de viajes Cubamax Travel, con sede en Miami, anunció la realización de dos vuelos humanitarios totalmente gratuitos con destino a Holguín, los días 13 y 16 de noviembre, en colaboración con Eastern Air Express y Aerocuba Chárter, para llevar ayuda a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.
Según la publicación oficial de la empresa en Facebook, los pasajes serán sin costo alguno para las personas que viajen con el objetivo de acompañar y llevar ayuda directa a sus familiares.
Además, cada pasajero podrá transportar toda la ayuda que desee e incluir una maleta de 70 libras gratis, cortesía de Cubamax.
"Porque cuando las familias necesitan, Cubamax responde", concluye el mensaje de la agencia, que invita a los interesados a presentarse en cualquiera de sus oficinas en Hialeah para solicitar los boletos.
El gesto humanitario llega en un momento en que miles de cubanos del oriente de la Isla intentan recuperarse de los estragos causados por el huracán Melissa, que dejó a su paso severas inundaciones, viviendas destruidas y comunidades incomunicadas durante varios días.
Aunque las autoridades afirman que "se trabaja en la recuperación", la realidad sobre el terreno sigue siendo desoladora: familias que lo perdieron todo, carencias extremas de alimentos, medicinas y materiales de construcción, y una población exhausta que enfrenta el desastre con apenas recursos.
En un país donde el salario promedio apenas cubre lo básico y los precios continúan disparados, la posibilidad de reconstruir una casa o reponer los bienes perdidos es prácticamente nula. Por eso, la ayuda que llega desde el exterior -ya sea en forma de vuelos, donaciones o remesas- se ha convertido en el único alivio real para muchos.
La iniciativa de Cubamax se suma a otras muestras de solidaridad de cubanos residentes en el exterior, que han organizado colectas y envíos de suministros para asistir a las zonas más devastadas.
Mientras, el gobierno cubano ha sido criticado por su ineficiencia en la gestión de emergencias y la falta de apoyo real a los damnificados, una situación que repite el mismo patrón tras cada evento meteorológico de gran impacto.
Antecedentes y polémicas
Cubamax, fundada en 2001 y con 13 sucursales en Florida, ha sido objeto de protestas por parte del exilio cubano, que la acusa de mantener vínculos con el régimen de La Habana.
En julio pasado, un grupo de manifestantes se concentraron frente a su sede en Hialeah para denunciar presuntos envíos de recursos al régimen y reclamar la liberación de presos políticos.
Aunque no existen sanciones oficiales del gobierno estadounidense contra la agencia, ni se han comprobado las acusaciones, el debate en torno a su papel sigue abierto.
En abril, Cubamax suspendió temporalmente el envío de remesas hacia Cuba, alegando una "restructuración" relacionada con las empresas que procesan el dinero en la Isla, luego de que el Departamento de Estado incluyera a Orbit S.A., su principal intermediaria, en la lista de entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA.
Más allá de la polémica, la actual decisión de facilitar vuelos gratuitos para llevar ayuda humanitaria coloca nuevamente a Cubamax en el centro de la conversación sobre el papel del exilio en la supervivencia cotidiana de los cubanos dentro de la Isla.
Mientras el Estado continúa sin ofrecer soluciones efectivas, es la solidaridad privada la que vuelve a sostener, aunque sea temporalmente, a un país sumido en el abandono.
Preguntas frecuentes sobre los vuelos humanitarios de Cubamax a Cuba
¿Cuáles son las fechas de los vuelos humanitarios gratuitos organizados por Cubamax?
Los vuelos humanitarios gratuitos organizados por Cubamax están programados para el 13 y el 16 de noviembre, y tendrán como destino la ciudad de Holguín en Cuba. Estos vuelos están destinados a ayudar a las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente del país.
¿Quiénes pueden acceder a los vuelos gratuitos de Cubamax hacia Cuba?
Los vuelos gratuitos de Cubamax están dirigidos a personas que viajen con el objetivo de acompañar y llevar ayuda directa a sus familiares afectados por el huracán Melissa. Los interesados deben presentarse en las oficinas de Cubamax en Hialeah para solicitar los boletos.
¿Qué tipo de ayuda pueden transportar los pasajeros en los vuelos humanitarios de Cubamax?
Los pasajeros que viajen en los vuelos humanitarios de Cubamax pueden llevar toda la ayuda que deseen, además de una maleta de 70 libras sin costo adicional. Esta iniciativa busca facilitar el transporte de suministros necesarios para las familias afectadas por el desastre natural.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la emergencia provocada por el huracán Melissa?
A pesar de que las autoridades cubanas afirman que se está trabajando en la recuperación, la realidad sobre el terreno sigue siendo desoladora. Muchas familias han perdido todo y hay una carencia extrema de alimentos, medicinas y materiales de construcción. El gobierno ha sido criticado por su ineficiencia y falta de apoyo real a los damnificados.
¿Qué otras iniciativas de ayuda humanitaria se han organizado para asistir a los afectados por el huracán Melissa en Cuba?
Además de la iniciativa de Cubamax, otras organizaciones y personas han coordinado esfuerzos para enviar ayuda a los afectados por el huracán Melissa. La organización Ciudadanía y Libertad ha reunido más de una tonelada de suministros, mientras que el gobierno de Estados Unidos y otras entidades internacionales han ofrecido asistencia directa al pueblo cubano.
