Agencia de Miami anuncia vuelos gratuitos a Cuba para llevar ayuda humanitaria

La agencia de viajes Cubamax Travel, con sede en Miami, anunció la realización de dos vuelos humanitarios totalmente gratuitos con destino a Holguín, los días 13 y 16 de noviembre, en colaboración con Eastern Air Express y Aerocuba Chárter, para llevar ayuda a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.

Según la publicación oficial de la empresa en Facebook, los pasajes serán sin costo alguno para las personas que viajen con el objetivo de acompañar y llevar ayuda directa a sus familiares.

Además, cada pasajero podrá transportar toda la ayuda que desee e incluir una maleta de 70 libras gratis, cortesía de Cubamax.

"Porque cuando las familias necesitan, Cubamax responde", concluye el mensaje de la agencia, que invita a los interesados a presentarse en cualquiera de sus oficinas en Hialeah para solicitar los boletos.

El gesto humanitario llega en un momento en que miles de cubanos del oriente de la Isla intentan recuperarse de los estragos causados por el huracán Melissa, que dejó a su paso severas inundaciones, viviendas destruidas y comunidades incomunicadas durante varios días.

Aunque las autoridades afirman que "se trabaja en la recuperación", la realidad sobre el terreno sigue siendo desoladora: familias que lo perdieron todo, carencias extremas de alimentos, medicinas y materiales de construcción, y una población exhausta que enfrenta el desastre con apenas recursos.

En un país donde el salario promedio apenas cubre lo básico y los precios continúan disparados, la posibilidad de reconstruir una casa o reponer los bienes perdidos es prácticamente nula. Por eso, la ayuda que llega desde el exterior -ya sea en forma de vuelos, donaciones o remesas- se ha convertido en el único alivio real para muchos.

La iniciativa de Cubamax se suma a otras muestras de solidaridad de cubanos residentes en el exterior, que han organizado colectas y envíos de suministros para asistir a las zonas más devastadas.

Mientras, el gobierno cubano ha sido criticado por su ineficiencia en la gestión de emergencias y la falta de apoyo real a los damnificados, una situación que repite el mismo patrón tras cada evento meteorológico de gran impacto.

Antecedentes y polémicas

Cubamax, fundada en 2001 y con 13 sucursales en Florida, ha sido objeto de protestas por parte del exilio cubano, que la acusa de mantener vínculos con el régimen de La Habana.

En julio pasado, un grupo de manifestantes se concentraron frente a su sede en Hialeah para denunciar presuntos envíos de recursos al régimen y reclamar la liberación de presos políticos.

Aunque no existen sanciones oficiales del gobierno estadounidense contra la agencia, ni se han comprobado las acusaciones, el debate en torno a su papel sigue abierto.

En abril, Cubamax suspendió temporalmente el envío de remesas hacia Cuba, alegando una "restructuración" relacionada con las empresas que procesan el dinero en la Isla, luego de que el Departamento de Estado incluyera a Orbit S.A., su principal intermediaria, en la lista de entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA.

Más allá de la polémica, la actual decisión de facilitar vuelos gratuitos para llevar ayuda humanitaria coloca nuevamente a Cubamax en el centro de la conversación sobre el papel del exilio en la supervivencia cotidiana de los cubanos dentro de la Isla.

Mientras el Estado continúa sin ofrecer soluciones efectivas, es la solidaridad privada la que vuelve a sostener, aunque sea temporalmente, a un país sumido en el abandono.