Desgarradoras escenas desde Holguín: Familias que lo perdieron todo por las inundaciones

Familias que lo perdieron todo por las inundaciones en Holguín

El activista cubano Norge Ernesto Díaz Blak, (Noly Black), compartió un video en el que muestra la terrible situación que enfrentan cientos de familias de la comunidad de Yaguabo, en el municipio holguinero de Cacocum, que lo perdieron todo tras las inundaciones asociadas al huracán Melissa.

Cuatros días después del paso del temporal por el oriente cubano, Noly recorrió la zona, que permanecía aún anegada por el desbordamiento del río Cauto.

La grabación permite ver escenas de desolación: casas completamente inundadas, enseres flotando, animales muertos, muebles empapados y familias que solo conservaban la ropa que llevaban puesta.

El joven conversó con pobladores que, entre la tristeza, la desesperanza y la resignación, tratan de continuar con sus vidas sin saber cómo sobrevivir y, más adelante, cómo recomponer las pérdidas materiales masivas.

Noly conversó con varias cooperativistas que le contaron que todo el ganado del lugar se perdió. Ellas lograron ponerse a salvo, junto con sus perritos.

"Esto es lo que tengo", dijo una, señalando una pequeña mochila. " Ahí no hay colchón, ni fogón, ni nada".

Un vecino señaló la marca que dejó el agua al entrar a una casa: por encima de la puerta.

Una pareja que caminaba con el agua por encima de las rodillas, le mostró al activista los locales estatales aún inundados: la cafetería, la tienda y las sedes del INDER y de la Policía.

Un hombre cargaba en hombros un sillón: "Esto es de mi papá, que está postrado. Esa es su silla de ruedas", dijo.

Otros residente no pudo contener las lágrimas al relatar cómo la Policía lo sacó a empujones de su vivienda y no pudo salvar nada.

"Esa es mi casa. Ahí no quedó nada allá adentro", expresó con dolor.

"Hasta la comida mía se me echó a perder, porque no me dejaban sacar la postica pa' fuera. No me dejaron sacar nada, ni los ventiladores, nada. La olla de presión, todo, hasta la comida se me echó a perder. Estoy pasando más hambre... Algunos compañeros aquí que me dan algo de comer", detalló compungido.

Noly Black, conocido por su labor humanitaria en Holguín, explicó que entre Yaguabo a la cabecera municipal de Cacocum hay más de 600 casas en esas condiciones después del paso del ciclón.

El joven pidió a sus seguidores cooperación para asistir a estas personas.

"Ustedes ven cómo está todo esto, espero que ustedes me ayuden a ayudar a estas familias", expresó.

En una economía marcada por la crisis estructural, la depreciación del salario y la escasez de materiales, la recuperación resulta casi quimérica.

Reponer una vivienda, un refrigerador o simplemente un colchón, se convierte en una odisea para quien vive del sueldo estatal. Más aún, cuando la infraestructura se deteriora y la respuesta institucional se demora.

La solidaridad entre cubanos -tanto dentro como fuera de la Isla- ha emergido como el único mecanismo real de auxilio.

Campañas de donaciones, envíos desde Miami y grupos de ayuda local trabajan en medio del abandono oficial. Pero la pregunta persiste: ¿cuánto más podrá resistir una población que pierde todo mientras espera que la ayuda llegue?.